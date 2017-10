Dans la lucarne : On n’ira pas au Maroc

Nombreux sont les Algériens qui espéraient voir notre équipe nationale des locaux en compétition pour une estimation de son niveau par rapport aux nations africaines. C’est vrai que sur le terrain nous avons été éliminés à la régulière. C’est un peu notre faute, puisqu’on n’a pas accordé l’intérêt adéquat à cette équipe qui aurait pu mieux faire, eu égard au potentiel existant chez nous dans notre championnat national. Une semaine ne peut nous permettre de «monter» une équipe compétitive capable de relever le défi. C’est même une certitude. De plus, on s’était déjà trompé sur le coach qui l’avait prise en main. Le résultat est plutôt amer, puisqu’on s’est fait éliminer par une équipe libyenne largement à notre portée du fait qu’elle n’avait pas un championnat régulier. L’échec est là et personne ne peut le nier. Après le changement de domiciliation de la CHAN-2018 qui était prévue au Kenya, on a estimé qu’avec le Maroc comme pays organisateur on aurait une chance certaine d’être repêchée. De plus, l’Egypte qui, a-t-on appris, a été sollicitée n’a pas voulu répondre par l’affirmative car des clubs ont refusé de jouer. Ce qui a ouvert en quelque sorte la voie à l’Algérie. On a alors commencé à spéculer sur qui va prendre cette équipe nationale des locaux. Comme le président de la FAF a désigné un trio à la tête de l’ENA avec comme sélectionneur en chef, Rabah Madjer, on a tout de suite pensé que Zetchi en a assigné un à la tête de l’ENA’. Par conséquent, il n’y aura pas de coach étranger pour entraîner notre équipe locale ; c’est presque un non sens. Même Rabah Saâdane, le DTN, avait affirmé que « ce serait une très bonne chose qu’on joue la CHAN-2018 ». Il a raison de dire cela du fait qu’on a une chance de nous requinquer le moral quelque peu amoché par Alcaraz, l’homme de tous les ratages. D’une certaine façon, une autre impulsion pour se refaire un autre standing sur le plan africain. Mais ce ne sont en fait que des rumeurs concernant le repêchage de l’Algérie pour jouer cette compétition à laquelle manque aussi l’Egypte. Cette dernière a réellement été sollicitée avant que la CAF ne change de position et d’avis. Au lieu de la Zone-1, elle a privilégié la CECAFA où se trouvent le Rwanda et l’Ethiopie. Finalement, ces deux nations vont jouer le match barrage entre eux. Ce qui signifie que l’Algérie est éliminée officiellement de la CHAN-2018.

La CAF d’Ahmad Ahmad a même fixé les dates du match aller Ethiopie-Rwanda pour le 05 novembre à Addis Abbéba et le retour le 12 du même mois. Là, il faut dire que la CAF n’a pas été équitable avec l’Algérie en changeant de mode à la dernière minute. Le CECAFA aura ainsi un troisième représentant qui ira rejoindre les 15 pays déjà qualifiés à cette compétition des joueurs locaux. Une compétition qui permet d’avoir une estimation du potentiel local concurrencé par les «pros» venant d’outre-mer. Dommage que la CAF nous tourne le dos. La FAF de Zetchi aurait du frapper sur la table, puisque l’Algérie méritait vraiment de faire partie dans une compétition qui est en train de gagner en crédibilité et surtout en intérêt. Les grandes chaînes TV européennes et autres s’intéressent de plus en plus à la CHAN, et ce, pour dénicher des «perles» du football à un prix défiant toute concurrence Un «marché», faut-t-il le préciser, de plus en plus prisé. Nos capés ratent ainsi une compétition où ils auraient pu être remarqués et surtout redorer le blason du football algérien quelque peu terni ces derniers temps.

Hamid Gharbi