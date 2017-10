Ligue-1 (10e journée) : CRB-MCO et ESS-JSK décalés au mardi 7 novembre

Les matchs CR Belouizdad-MC Oran et ES Sétif-JS Kabylie, comptant pour la 10e journée du championnat de Ligue-1 Mobilis ont été décalés au mardi 7 novembre, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) dimanche sur son site officiel. Initialement programmées pour ce week-end du 3 et 4 novembre, ces deux rencontres ont été repoussées en raison du déroulement de la Super-coupe d'Algérie, mercredi entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (à 17h00).

Programme des rencontres de la 10e journée



Vendredi 3 novembre

- À Biskra : US Biskra - USM Blida (15h00)

- À Médéa : Olympique Médéa - USM Alger (16h00)

- À Alger (Omar-Hamadi) : MC Alger - Paradou AC (16h00)

- À Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - DRB Tadjenanet (16h00)



Samedi 4 novembre :

- Stade à désigner : USM El-Harrach - NA Hussein Dey

- À Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine - JS Saoura (16h00)



Mardi 7 novembre :

- À Alger (20-Août-1955) : CR Belouizdad - MC Oran (16h00)

- À Sétif : ES Sétif - JS Kabylie (17h00)