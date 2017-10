Réduction des risques dans les pays en développement : stimuler l’investissement

Un environnement des affaires prévisible, des réglementations efficaces et la stabilité de la situation politique font partie des principaux facteurs pouvant déclencher des investissements directs étrangers (IDE) dans les pays en développement, a relevé une enquête de la Banque mondiale publiée sur son site web. Intitulée Global Investment Competitiveness Report 2017-2018, cette enquête auprès de 750 cadres d’entreprises multinationales a été conduite dans le cadre d'une étude des facteurs de compétitivité des investissements dans les pays en développement. «Les facteurs décisifs des choix des multinationales concernant leurs investissements dans les pays en développement résident dans un cadre juridique et réglementaire propice à l’activité économique des entreprises, ainsi que dans des conditions politiques, sécuritaires et macroéconomiques saines», souligne Mme Anabel Gonzalez, directrice principale du pôle mondial d’expertise en Commerce et compétitivité du Groupe de la Banque mondiale. En conjuguant une enquête auprès d’investisseurs internationaux à une analyse des politiques d’investissement, ce rapport permet de mieux comprendre comment les pays en développement, et en particulier les états fragiles, peuvent réduire les risques associés à leurs économies et déclencher un afflux d’IDE. Le rapport étudie l’impact des investissements directs étrangers sur les possibilités de croissance des entreprises locales, évalue le rôle des exonérations d’impôts et autres incitations fiscales dans l’attractivité d’un pays, analyse les caractéristiques des IDE provenant de pays en développement et revient sur l’expérience d’investisseurs étrangers dans des pays en situation de conflit et de fragilité. En combinant le point de vue direct des investisseurs potentiels à des travaux de recherche et d’analyse approfondis, le rapport met en évidence l’importance d’un climat d’investissement propice et à faible risque, pour les multinationales comme pour les entreprises locales. Les recommandations de réforme avancées devraient aider les pays à attirer des investissements étrangers au service du développement. «Le rapport sur la compétitivité des investissements dans le monde ne se contente pas d’étudier les grandes tendances de l’investissement étranger : il analyse en profondeur les principaux leviers des IDE», rappelle Ted Chu, économiste en chef de la Société financière internationale (SFI, filiale de la BM). Il propose également des recommandations concrètes et exploitables qui aideront les pays en développement à tirer un parti maximal des investissements internationaux. Ce document de la Banque mondiale a été dévoilé lors du Forum sur la compétitivité des investissements, qui a rassemblé des cadres d’entreprise, des donateurs partenaires, des universitaires et de hauts responsables de pays en développement ayant engagé des réformes majeures de leurs politiques de l’investissement. Cette volonté de renforcer les flux d’IDE vers les pays en développement souligne l’importance du rôle du secteur privé dans la réalisation des objectifs internationaux de développement, note la BM. Comme le rappelle le rapport, la force de frappe financière des acteurs privés l’emporte largement sur le financement public du développement, et les pays en développement offrent des occasions d’investissement parmi les plus prometteuses. Ce rapport est le fruit d’un travail conjoint de la Société financière internationale et du pôle mondial d’expertise en commerce et compétitivité du Groupe de la Banque mondiale.