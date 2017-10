Banque mondiale : un baril à 56 dollars en 2018

Le baril de pétrole devrait atteindre les 56 dollars en 2018, selon les prévisions du Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale (BM), a indiqué cette institution financière mondiale sur son site web. «A 53 dollars cette année, le baril de pétrole devrait atteindre 56 dollars en 2018 sous l’effet de l’augmentation constante de la demande, des accords entre exportateurs sur une diminution des volumes de production et de la stabilisation de l’extraction d’huile de schiste aux Etats-Unis», a indiqué la BM.

Les prix des produits énergétiques (pétrole, gaz naturel et charbon) progresseront de 4% en 2018, après une envolée de 28% cette année, selon les prévisions annoncées dans l’édition d’octobre du Commodity Markets Outlook. Les prévisions des prix du pétrole sont légèrement revues à la baisse par rapport au mois d’avril et sont tributaires d’un certain nombre de risques, souligne la BM. «Des incertitudes entourent notamment la production de la Libye, du Nigéria et du Venezuela, tandis que les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres producteurs pourraient s’entendre afin de continuer à limiter l’extraction, ce qui maintiendrait les pressions à la hausse sur les prix», ajoute la même source. «Les prix pourraient toutefois à nouveau reculer si cet accord n’est pas reconduit ou si les Etats-Unis produisent davantage d’huile de schiste», selon la BM. Les prix de l’énergie remontent du fait de la stabilité de la demande et de la contraction des stocks, mais beaucoup dépendra de la décision des producteurs de pétrole de prolonger ou non les coupes de production, explique John Baffes, économiste senior et auteur principal du Commodity Markets Outlook. Par ailleurs, les cours du gaz naturel devraient augmenter de 3% en 2018, tandis que le charbon coûtera probablement moins cher après s’être envolé de près de 30% sur 2017, selon le rapport de Commodity Markets Outlook. La politique environnementale de la Chine devrait constituer l’un des principaux déterminants des tendances à venir sur les marchés du charbon, explique le rapport.

Le Commodity Markets Outlook est une publication périodique qui analyse en détail les marchés des principaux groupes de matières premières, à savoir, produits énergétiques, métaux, produits agricoles, métaux précieux et engrais. Les prévisions des prix couvrent 45 produits de base sur la période allant jusqu’en 2030. Pour rappel, lors de la réunion de décembre 2016, onze producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 13 pays membres de l'Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour.

L'Opep et les pays non-Opep avaient prorogé jusqu'à fin mars 2018 l'accord de réduction de la production et envisagent aujourd'hui une nouvelle extension de l'accord. Une réunion de Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non Opep (JMMC) est prévue pour le 29 novembre prochain.