4e Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou : Participation de 15 entreprises algériennes

L’Algérie prend part à la 4e édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou (FIMO), qui se tient dans la capitale du Burkina Faso du 27 octobre au 5 novembre 2017, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangère dans un communiqué. Le pavillon algérien, supervisé par la Société algérienne des Foires et exportations (Safex), permet de présenter les produits de 15 entreprises algériennes sur une superficie de 250 m2, ajoute la même source. Cet évènement, qui se déroule sous le thème «développement du commerce sud-sud, facteur d’intégration économique et source d’emploi pour la jeunesse», enregistre cette année la participation de 16 pays dont le Togo comme invité d’honneur. Cette édition «constitue une excellente opportunité pour les opérateurs économiques, les producteurs et les transformateurs de mieux faire connaître leurs nouveaux produits et services et de nouer et renforcer leurs relations d’affaires», note le communiqué.