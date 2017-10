Algérie Poste et Ooredoo : nouvelle prestation de rechargement électronique

L'entreprise publique Algérie poste et l’opérateur privé de téléphonie mobile Ooredoo ont décidé du lancement du service de rechargement électronique de crédit «Storm» dans les bureaux de poste et sur le site web d’Algérie Poste, annonce dimanche l'entreprise dans un communiqué. Le service «Storm» permet au client de recharger sa ligne Ooredoo, aussi bien, en espèces dans les bureaux d’Algérie Poste, à travers le territoire national, ou bien en utilisant la nouvelle carte Edahabia via le site web d'Algérie Poste (www.poste.dz) dans l'espace réservé Edahabia Baridi net, précise la même source. A la faveur de ce «partenariat stratégique public-privé», les clients Ooredoo ont désormais accès à divers services de leur opérateur au sein des bureaux de poste repartis dans les 48 wilayas du pays et de la même manière, les clients d’Algérie Poste peuvent bénéficier des services de Ooredoo, indique le communiqué de l'entreprise publique.

«Ce service est le fruit d’un partenariat signé conjointement entre Algérie Poste et l'opérateur Ooredoo, visant à diversifier les prestations d’Algérie Poste et à commercialiser les produits et les services de l’opérateur de téléphonie mobile, au sein du réseau de l’établissement postal public», souligne-t-on. Algérie Poste et Ooredoo ont signé, en mai 2013, une Convention-cadre renforçant leurs synergies et améliorant la disponibilité des services de l’opérateur mobile en faveur des consommateurs, rappelle-t-on. Elle établit, en outre, les fondements d’un partenariat public-privé innovant visant à garantir l’égal accès des citoyens aux différents services de téléphonie mobile offerts sur tout le territoire national, assure la même source.