9e Forum du secteur privé Africain, du 13 au 15 Novembre à Johannesburg : Cap sur l’économie de la connaissance

Cette 9e édition du Forum du secteur privé africain, prévue du 13 au 15 novembre prochain à Johannesburg (Afrique de Sud), sera organisée par la commission de l'Union africaine (CUA), département des affaires économiques, en collaboration avec le ministère sud-africain de la Science, de la Technologie, ainsi que l'Agence de planification et de coordination NEPAD.

Cet évènement qui aura pour thème, «Accélérer l'industrialisation de l'Afrique à travers la digitalisation et le leadership des jeunes» et qui regroupera des personnalités de haut niveau, des représentants du G 20, les ambassadeurs africains, ainsi que les principaux partenaires au développement, intervient dans un contexte économique difficile pour les pays du continent.

Un contexte qui recommande d’œuvrer pour le renforcement de la coopération intra-africaine notamment dans le domaine des technologies numériques dont l’Afrique accuse un grand retard. Il s’agira de recourir aux compétences du continent pour déployer les technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement et de la transformation économique en Afrique. Le forum offrira également, une plate-forme de discussions sur l’éventualité de partenariats multipartites et multi-sectoriels nouveaux, dont la priorité devrait aller à l'industrialisation, ainsi que la numérisation économique avec l’apport des acteurs locaux et du secteur privé.

«Le renforcement des écosystèmes numériques et technologiques africains est primordial car ils constituent les fondations de l'économie de la connaissance du XXIe siècle et sont des catalyseurs clés des innovations durables et des nouvelles opportunités d'emploi. Cela nécessitera la création de cadres pour soutenir les partenariats multisectoriels, les collaborations intergouvernementales et entre le gouvernement et le secteur privé afin de connecter et de numériser tous les aspects de l'économie africaine», souligne sur son site, le département des affaires économiques de l’Union africaine. Aussi, le récent partenariat entre l'Union africaine (UA) et la Fondation du business du NEPAD (FBN) «vise à promouvoir une économie dynamique, pilotée par le secteur privé et axée sur l'entreprenariat. Et c’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat que s’inscrit le 9e Forum du secteur privé de l'UA. L’événement permettra aux entreprises de mettre en avant leurs technologies et explorer des partenariats avec d'autres entreprises et gouvernements à travers des présentations spécifiques, et des tables rondes.