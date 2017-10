Salon International de la Pêche et de l’aquaculture : Promouvoir l’investissement privé

Afin de réunir l’ensemble des investisseurs privés et des établissements publics dans le but d’une intégration dans la chaîne des valeurs dans un cadre national pour créer plus de richesse économique, des emplois et profiter aussi des expériences des uns et des autres, la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture organisera, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, la 7e édition du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (SIPA 2017), du 9 au 12 novembre au Centre de Conventions d’Oran.

Sous le slogan « Pour un développement durable et diversifié de l’économie de la pêche et de l’aquaculture », et compte tenu de l’importance accordée aux volets économie et investissements, la 7e édition du SIPA regroupera plus de 300 participants, avec la participation d’opérateurs et de professionnels, d’institutions et d’organismes activant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, venant de diverses régions du pays ainsi que de l’étranger. La participation étrangère concernera une dizaine de pays européens et arabes dont la France, la Grèce, Chypre, la Tunisie et la Turquie.

Le SIPA 2017 s’inscrit dans le cadre d’un plan sectoriel visant à promouvoir les investissements dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, et à accompagner les mutations économiques énoncées dans le nouveau modèle de croissance, tel qu’il ressort dans le programme de Son Excellence Monsieur le Président de la République, et ce, pour atteindre le développement de l’aquaculture à grande échelle, la promotion des mécanismes d’exploitation optimale des ressources marines et garantir leur durabilité, accompagner l’investissement productif dans les filières de la pêche et de l’aquaculture, encourager la coopération et les opérations de partenariat afin de développer et de diversifier les activités du secteur, ainsi que pour consolider la gestion participative avec les différents acteurs du domaine.

Le directeur général de la pêche et de l’aquaculture, Tahar Hammouche, qui qualifie l’événement d’ «important» et de «charnière» au vu de son importance économique, et à travers lequel la DGPA veut montrer « tout le potentiel existant en Algérie pour le développement de la pêche et de l’aquaculture », a ajouté que « le secteur de la pêche et de l’aquaculture contribue avec une part importante à la marge de progression économique ». A ce titre, M. Hamouche a indiqué que l’Algérie, en terme d’aquaculture, est en phase de démarrage, mais les atouts qu’elle possède la placent dans une position « très avantageuse » comparée à d’autres pays de la Méditerranée. « Le premier avantage c’est le marché : parce que nous avons un déficit en production de la pêche et au vu de la ressource que nous avons au niveau de la Méditerranée quand bien même nous pouvons avoir une progression de la pêche mais nous ne pouvons pas avoir une progression qui puisse répondre aux besoins et aux conditions de la population », nous a-t-il expliqué, en indiquant toutefois que le niveau de consommation demeure «toujours faible». Le même responsable a également mentionné le déficit de 100.000 tonnes que le secteur « doit » combler à travers l’aquaculture, ce qui fait le double de la marge de progression enregistrée par le secteur aujourd’hui. Ainsi, le Salon international de la pêche et de l’aquaculture a fait, depuis sa première édition en 2003, un pas important vers le développement de la pêche et de l’aquaculture, en mettant en avant la dimension stratégique du secteur, l’importance économique des investissements productifs et l’utilité concrète des échanges interprofessionnels. C’est un espace de débat, de concertation et d’échange d’expériences entre les différents acteurs économiques nationaux et étrangers. Il est également une occasion pour s’informer des nouveautés dans les filières de la pêche et de l’aquaculture à travers le monde. Le SIPA offre aux professionnels du secteur et aux investisseurs l’opportunité de découvrir toutes les nouveautés et les possibilités offertes dans le domaine de la pêche et notamment de l’aquaculture, un créneau qui connaît un grand engouement ces dernières années, a noté le même responsable.

Un riche programme de conférences est concocté en marge de cet évènement, où diverses thématiques en rapport avec la pêche et l’aquaculture seront traitées. Ces rencontres seront animées par des experts internationaux représentant des organisations mondiales, onusiennes notamment.

Une formation dans le domaine de l’aquaculture sera, par ailleurs, dispensée aux investisseurs, a indiqué M. Hammouche, ajoutant que la pêche artisanale, dont le développement constitue une des priorités des pouvoirs publics, aura également sa place dans ce salon, avec des exposants spécialisés et des conférences thématiques. Le même responsable a rappelé que la pêche artisanale représente 70% de la flotte nationale et contribue de manière significative à la croissance du secteur d’une part, et à la création d’emplois, d’autre part.

Kafia Ait Allouache