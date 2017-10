Sensibilisation sur la gestion immobilière et locative : Pour l’amélioration du vivre ensemble

Le site immobilier «lkeria.com», en collaboration avec le bureau d’Alger de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAI), a organisé, hier, une journée de sensibilisation sur le thème «Quelle gestion immobilière et locative pour nos cités ?», au siège de la FNAI à Kouba. Cette journée s’inscrit dans un programme annuel de Journées de sensibilisation immobilière «JSI».

Le thème qui a été abordé lors de cette JSI a permis aux spécialistes de passer en revue l’ensemble des aspects liés à la gestion immobilière et à la gestion locative, une gestion indispensable pour la mise en place du partenariat public-privé « PPP » dans le cadre de la promotion du marché locatif en Algérie et la gestion du parc locatif de la CNEP-Banque, qui lance une nouvelle formule de location-vente la semaine prochaine.

D’ailleurs, les professionnels de l’immobilier ont fait savoir qu’il existe un milliard de mètres carrés bâtis sur l’ensemble du territoire national pour seulement une centaine d’administrateurs des biens agréés ! Pour les nouvelles cités (AADL, LPP, promotionnel libre), la mise en œuvre d’un règlement des copropriétés pour préserver le patrimoine immobilier de l’Algérie est obligatoire depuis 2011.

Cependant, plus de la moitié des occupants ne payent pas les charges qui leur sont imposées. A cet effet, les spécialistes affirment qu’ils ne sont pas responsables de la gestion et la conservation des immeubles occupés par ces locataires. « Pour ce qui est des immeubles dont les logements ont été acquis par leurs occupants, ces derniers sont soumis au régime de la copropriété », ont-ils affirmé.

C’est là justement où l’agent immobilier doit intervenir ; avant chaque contrat de location qu’il effectuera il doit informer le locataire des montants des charges qui lui sont imposées. Dans ce contexte, la loi définit précisément les droits et obligations du locataire et du bailleur et impose que ces droits et obligations soient détaillés dans un

« contrat de bail » devant notaire.

Ce contrat va être la base de la relation avec le propriétaire pendant toute la durée du bail pour toutes les questions liées au logement : loyer et charges locatives, modalités de paiement, travaux et réparations, conditions de résiliation, etc.

Aussi, la gestion locative faite par l’agent immobilier est un service qui normalement doit être rémunéré, c’est ce qui se fait à l’étranger, contrairement à ce qui se fait en Algérie, rapportent les spécialistes : «la mission de la gestion locative est une mission à part entière, chose que la plupart des agents immobiliers en Algérie ne savent pas. »

Ils ont relevé, dans ce sens, une ambiguïté dans certaines dispositions des textes de loi régissant l’immobilier. « Tant qu’on n’a pas de pouvoir on ne peut pas se prononcer, c’est pour cela qu’on va proposer à la fédération nationale un modèle type de contrat de gestion qui va être publié et distribué à l’ensemble des agences immobilières en Algérie », ont-ils dit.

Intervenant à cette occasion, le président de Fédération nationale des agences immobilières, M. Abdelhakim Aouidat, a reconnu les grands efforts consentis par l’Etat en minimisant les taxes relatives à l’immobilier, mais malheureusement l’Algérien persiste à ne pas payer les frais de gestion des immeubles.



Signature d’une convention-cadre entre l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers et la Fédération nationale des agents immobiliers



«À la veille de la loi de finances 2018, nous voudrions donner un avis et des propositions aux responsables politiques pour qu’ils prennent en considération certaines dispositions afin d’alléger un tant soit peu le poids financier des transactions immobilières », a-t-il dit.

M. Aouidat a également évoqué « l’état descriptif de division » ou communément appelé (EDD). Il a révélé que ce contrat n’est fait par les agents immobiliers que pour vendre des lots de terrains, alors qu’il est négligé dans la location « s’il n’y avait pas obligation pour vendre un appartement l’EDD ne se fera pas, chose qu’il faut absolument revoir, surtout avec l’introduction prochaine des nouvelles formules, tels le logement promotionnel aidé (LPA) et le logement promotionnel locatif (LPL).

La journée s’est soldée par la signature d’une convention-cadre entre l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers « ONPI » et la Fédération nationale des agents immobiliers « FNAI » pour la promotion de la prise en charge de la gestion locative et immobilière par les agences immobilières affiliées à la FNAI.

« Avant, l’agent immobilier et le promoteur immobilier travaillaient chacun de son côté, maintenant ils vont travailler en collaboration sur des rapports gagnant-gagnant. L’agent va jouer le rôle de commercial pour que le promoteur puisse se concentrer sur le côté technique de la profession » a fait remarquer M. Aouidat, tout en affirmant que cette convention se généralisera à travers les autres wilayas d’une manière progressive.

Ont assisté à cette journée les agences immobilières, les administrateurs de biens, la CNEP-Banque, l’OPGI, acteurs de la gestion immobilière et la gestion locative, qui ont dressé un constat et proposé des solutions pour l’amélioration du vivre ensemble dans nos cités.

Sarah A. Benali Cherif