Combats entre l’armée syrienne et Daesh : Plus de 70 morts

De violents combats ayant opposé l'armée syrienne aux terroristes du groupe Etat islamique (EI) ont fait 73 morts au cours des dernières 24 heures à Deir Ezzor, ville de l'est de la Syrie. Les forces régulières contrôlent l'immense majorité de la capitale provinciale de Deir Ezzor, mais environ 8% de la cité reste aux mains de l'EI, soit une poignée de quartiers. Les combats ont fait samedi 50 morts parmi les terroristes et 23 morts parmi les forces de l’armée syrienne et ses alliés. Les forces gouvernementales ont repris à l'EI deux nouveaux quartiers ainsi que le stade municipal. «L'EI est actuellement encerclé dans un secteur situé entre la ville et l'Euphrate», selon des médias sur place. Ces combats se poursuivaient hier avec l'appui de l'aviation russe. La province de Deir Ezzor, riche en pétrole et frontalière de l'Irak, est actuellement le théâtre de deux offensives distinctes visant à reprendre à l'EI les territoires sous son contrôle. L'une est menée par les forces syriennes, appuyées par l'aviation russe, l'autre par les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenus par la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis. L'EI qui s'était emparé en 2014 de larges pans de territoire en Irak et en Syrie, connaît d'importants revers depuis plusieurs mois. Le 17 octobre, l'organisation terroriste a perdu Raqqa, son ancienne «capitale» de facto en Syrie après une offensive de plusieurs mois des FDS.

R. I.