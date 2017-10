Manifestation anti-sécession en Catalogne : Le camp du maintien se mobilise

Plus de 300.000 personnes, selon une estimation de la police municipale, convergeaient hier vers le centre de Barcelone, pour défendre l'unité de l'Espagne, moins de 48 heures après la proclamation de la «République catalane» par le Parlement régional.

La manifestation en faveur du maintien dans le Royaume d'Espagne intervient après plusieurs rassemblements en Catalogne pour célébrer vendredi soir la naissance de la «République catalane». Aux cris de «Puigdemont en prison", de nombreux Espagnols, anti-sécession, se dirigeaient vers l'une des avenues les plus connues de la capitale catalane, le Passeig de Gracia, pour une manifestation entourée d'un important dispositif policier. Le gouvernement espagnol veut reprendre au plus vite le contrôle sur la Catalogne, dont la déclaration d'indépendance vendredi n'a obtenu aucune reconnaissance internationale. Madrid a aussi annoncé la tenue d'élections régionales le 21 décembre. Ce rassemblement intervient alors que la Catalogne s'interroge sur l'avenir de Carles Puigdemont, le président indépendantiste de la région destitué par Madrid. Oriol Junqueras, son numéro deux, également démis de ses fonctions par le gouvernement espagnol, a prévenu que M. Puigdemont «est et restera le président» de la Catalogne, dans une tribune publiée hier. Il a également dit ne pas reconnaître les décisions prises par Madrid, qui a mis sous tutelle la région après la déclaration unilatérale d'indépendance du Parlement vendredi, laissant clairement entendre qu'il restait dans une logique de désobéissance. Vendredi soir, un autre rassemblement de dizaines de milliers de personnes avait célébré la naissance de la «République catalane», avec des feux d'artifice. Le gouvernement espagnol du conservateur de Mariano Rajoy a reçu vendredi l'autorisation du Sénat de mettre en œuvre l'article 155 de la Constitution, jamais utilisé, pour prendre en direct les rênes de la région et y «restaurer l'ordre constitutionnel». La numéro deux du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria a été officiellement désignée pour la diriger, après la destitution de l'exécutif catalan. Le défi institutionnel posé par les indépendantistes est sans précédent depuis que l'Espagne a retrouvé la démocratie, même si elle a aussi été secouée pendant près de 40 ans par les violences liées au combat de l'organisation séparatiste armée basque ETA, tenue pour responsable de plus de 800 morts et qui a a renoncé à la violence en octobre 2011. Dans une allocution télévisée samedi, Carles Puigdemont, a appelé les siens à s'opposer pacifiquement à la mise sous tutelle de l'Etat, sans préciser de quelle manière cette opposition doit se manifester. Le quotidien El Pais rapportait aussi samedi qu'un gouvernement parallèle, issu de l'Association des municipalités pour l'indépendance, pourrait être mis en place. L'appel à la manifestation de la Société civile catalane, est assorti de deux mots : «coexistence» et surtout le «bon sens» supposé réunir une majorité des Catalans face à ce que les détracteurs des indépendantistes qualifient de «fuite en avant» ou de «déraison». La manifestation d’hier avait d'ailleurs des airs de pré-campagne électorale, car les trois partis qui en Catalogne prônent le maintien de la région au sein de l'Espagne - Ciudadanos (libéral), le Parti socialiste catalan et le Parti populaire de Mariano Rajoy - y étaient représentés. Selon un sondage publié dans le quotidien El Mundo vendredi les indépendantistes perdraient la majorité, obtenant au maximum 65 sièges. L'enquête, réalisée auprès d'un millier de personnes pendant trois jours, avant la déclaration d'indépendance, leur donne 42,5% des voix contre 43,4% au total pour Ciudadanos, le Parti populaire et le Parti socialiste.

M. T. et Agences