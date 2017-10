M. Ould Ali, à la clôture du festival du tapis à Tizi Ouzou : « La préservation du patrimoine est l’affaire de tous »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué hier à Tizi-Ouzou, que la préservation du patrimoine national, matériel et immatériel, est un devoir pour tous les Algériens. S'exprimant à la clôture de la huitième édition du festival du tapis d'Ait Hichem, le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé les tisserandes d'Ait Hichem à préserver le patrimoine matériel et immatériel que représente le tapis d'Ait Hichem, tout en invitant les citoyens de la région à faire de l'étendard national seul et unique référent. «Nous n'avons qu'un seul emblème national et non pas deux ou trois. Je demande aux citoyens de cette région de faire attention à ceux qui veulent détacher la Kabylie du reste de l'Algérie et à rester vigilants devant ces discours acerbes et surtout scissionnistes qui prolifèrent dans notre région», a-t-il insisté, en condamnant certains gestionnaires de ne pas accorder de l'importance à cet emblème national en laissant accrocher aux frontons des structures qu'ils dirigent des drapeaux troués, déchirés et aux couleurs déteintes. «Ce comportement est une offense à tous ceux qui se sont sacrifiés pour cet emblème et ses couleurs», s'est-il lamenté. Le ministre de la Jeunesse et des Sports à par ailleurs saisi cette occasion pour appeler les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 23 novembre prochain, rappelant que «l'Algérie est l' un des rares pays où le calendrier des échéances électorales est toujours respecté et ces élections se passent dans la sérénité la plus totale. Ce qui dénote, a-t-il ajouté, que la démocratie et le choix de tout un chacun sont respectés. Ould Ali n'a pas manqué aussi de souligner que contrairement à ce qui se dit «La liberté d'expression et de ton en Algérie est respectée plus que dans plusieurs pays développés. Chaque jour, le Président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement et tous les démembrements de l'Etat font l'objet de critiques à la limite du tolérable mais aucun journaliste ou autre caricaturiste n'est derrière les barreaux», a-t-il fait savoir. Revenant à l'objet de sa visite, Ould Ali a promis aux artisans de la wilaya, notamment les tisserands d'Ait Hichem, de porter toutes leurs doléances au Premier ministre à qui il a d'ailleurs transmis ses chaleureuses salutations. «Je me ferai un honneur de porter vos doléances au Premier ministre qui a toujours affiché sa disponibilité à venir en aide aux produits du terroir». Pour ce faire, le ministre a invité le wali a établir un état des lieux des problèmes rencontrés par les artisans d'Ait Hichem qui souffrent surtout de la qualité de là laine et la commercialisation du tapis. Le wali, Mohamed Bouderbali, a de son côté affiché sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la préservation de la promotion des produits du terroir et de la culture, indiquant que son administration voudrait acheter pour 1 million de DA de tapis.

Bel. Adrar