Le Coin du copiste : Nouveautés

La foire du livre, quoique l’on dise à l’ouverture de chaque édition et malgré les préjugés tenaces concernant le livre, a réussi à attirer les Algériens autour de la culture qui fut longtemps boudée par les plus récalcitrants. Elle doit sa popularité auprès du public non pas seulement à l’exposition des livres et les rencontres thématiques mais surtout parce qu’elle est devenue, par la force des choses, un des meilleurs espaces de rencontre et de partage entre les éditeurs, les auteurs et les lecteurs qui peuvent ainsi contourner la difficulté de l’approvisionnement en publications nouvelles, celle-ci étant étroitement liée à une mauvaise diffusion et à un manque de distribution. Le Sila est également pour nos maisons d’édition, qu’elles soient étatiques ou privées, toutes tendances idéologiques confondues, une occasion de présenter la liste toute fraîche des derniers ouvrages, comme le font les éditions Barzakh avec un programme de signatures lancé à l’ouverture de la manifestation au pavillon central, plus précisément au stand B61. On peut ainsi trouver des livres comme l’autre version de l’histoire cette fois romanesque, autrement plus littéraire à l’instar de celle que propose Maissa Bey parallèlement au livre sur le même sujet sorti aux éditions El Ibriz et qui avait bénéficié d’une bonne publicité et d’un travail de promotion de l’éditeur. D’autres ouvrages non moins intéressants et d’auteurs connus comme le roman L’effacement de Samir Toumi et L’enfant de l’œuf d’Amine Zaoui sont exposés en présence des écrivains. La maison d’édition a en outre concocté des ventes-dédicaces spécialement lors de la célébration du 1er novembre. Dans ce cadre, les séances prévues à partir de 15 heures permettront aux lecteurs assidus de trouver des livres comme cette contribution à l’histoire du nationalisme algérien avec notamment le livre de Malika Rahal intitulé L’UDMA et les Udmistes et cernant l’actualité, cet ouvrage Le nationalisme arabe radical et l’Islam politique. Bien entendu, on pourra trouver des nouveautés dans chaque maison d’édition et même de nouveaux venus comme éditeur et écrivain, on citera au passage l’édition El Kalima qui fait son baptême de feu.

L. Graba