Entretien avec le Romancier Mustapha Bouchareb : « La Fatwa est un roman sur une histoire d’amour impossible »

Angliciste et enseignant universitaire, Mustapha Bouchareb est l’auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles. Rencontré samedi au stand des éditions Echihab, au 22e Salon international du livre d’Alger, lors de la signature de son dernier roman

la Fatwa, le romancier nous parle de cet ouvrage lauréat du «Prix Mohamed Dib» en 2016.

Quelles sont les grandes lignes du roman ?

Il s’agit d’une histoire d’amour impossible entre un algérien originaire du Mzab, un informaticien au nom de Zakariyyah Bodia qui a quitté l’Algérie pendant la décennie rouge pour des raisons professionnelles, et se retrouve à Riyadh pour travailler dans une grande société. Grace au chef du personnel, il va donner des cours à une jeune journaliste saoudienne (Anouf Anbary) qui se trouve être la fille du patron de la société. Une histoire d’amour commence, mais cependant impossible car les deux personnes sont d’origines différentes, de rites religieux différents… Tout cela se déroule avec pour toile de fond la vie dans la société de Riyadh, ainsi que des conflits entre le père de la jeune journaliste et un chef d’un courant religieux rigoriste. La journaliste est à l’origine de ce conflit. Elle passe un séjour en prison et se trouve entre deux feux. Toute la question est de savoir comment est le dénouement entre la jeune femme et le héros algérien qui se trouve avec elle dans une histoire très compliquée.



Pourquoi avoir choisi le titre La fatwa ?

Le titre est par rapport au contexte local, la conduite d’une voiture par une femme. Il se trouve que la journaliste est prise en flagrant délit en train de conduire une voiture. Ce n’est pas interdit mais ce n’est pas toléré non plus. Dans cette situation, elle a été filée dans un but de règlement de compte avec son père, ce chef rigoriste émet une fatwa contre les femmes aux volants.



Peut-on dire que ce livre s’inscrit dans les courants des ouvrages qui défendent l’émancipation de la femme dans le monde arabe ?

On peut dire les choses comme ça, mais disons un peu réducteur. Je vois plutôt ça comme une histoire d’amour impossible. Le définir comme ça c’est œuvrer pour politiser l’histoire, on peut le dire ainsi, mais ce n’était pas mon but.



Comment l’histoire a germé pour donner lieu à un roman dont l’unité de lieu se passe à Riyadh ?

Personnellement, j’ai beaucoup vécu à Riyadh. J’ai été enseignant universitaire ; j’ai eu à connaitre beaucoup de gens, vivre beaucoup de situation qui m’ont inspiré pour le roman. Certains sont basées sur des faits réels, mais j’ai tout réécrit. J’ai aussi eu recours à la fiction pour écrire le roman.



Etre le récipiendaire du prix Mohamed Dib pour ce roman vous donne quel sentiment ?

Ca été un grand honneur pour moi, et une grande surprise aussi. J’avais participé au concours avec un manuscrit qui n’était pas encore publié, et donc j’étais loin de douter qu’il allait être sélectionné, mais encore plus loin de douter qu’il allait avoir le prix. Finalement c’était une immense joie et un grand bonheur d’être le lauréat de ce prix qui porte un grand nom de la littérature algérienne.



Parlez-nous un peu de vos précédents ouvrages.

Ma première publication a été un recueil de nouvelles intitulé «J’ai ombre dans le désordre de la nuit» dans les années 1990. Ensuite «Fièvre d’été», publié chez la défunte ENAL ; un autre roman «Ciel de feu» en 1991. Je me suis arrêté d’écrire pendant longtemps, puis repris par un recueil de nouvelles publié chez l’Harmattan sous l’intitulé «La troisième moitié de soi», et un autre recueil de nouvelles chez le même éditeur sous le titre «Les transformations du verbe être par temps de pluie», j’ai écris aussi des nouvelles en langue anglaise que j’ai publié en Inde.

Propos recueillis par Kader Bentounès