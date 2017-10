Le chiffre du jour : 350 millions de personnes

Dans la sixième édition de son rapport sur l’agenda des affaires en Afrique, publiée en mai 2017, PricewaterhouseCoopers fait remarquer que 50% de la croissance démographique dans le monde aura pour base l’Afrique entre maintenant et 2050. On peut également lire que le continent a la classe moyenne la plus croissante au monde, avec 350 millions de personnes.