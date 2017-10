Conjoncture : Amnistie fiscale, mal nécessaire ou choix judicieux ?

«L’impôt doit être payé. Il faut juste trouver la bonne méthodologie de versement», déclarait cet ancien ministre des Finances qui, en 2013, avait relevé ce paradoxe «contraignant», à savoir qu’«on demande aux pouvoirs publics de dépenser plus, de percevoir moins de recettes et d’assurer les équilibres internes et externes !» Le sujet qui a ouvert la voie, tout au long de ces dernières années, à un large débat sur la problématique de la sphère financière informelle, en Algérie, est aujourd’hui remis au goût du jour, mais avec plus d’insistance, pour des raisons évidentes. Seulement, cette fois-ci, l’intérêt, du côté officiel du moins, penche pour l’option de l’amnistie fiscale comme moyen de capter les ressources informelles, et, par la même occasion, juguler le phénomène de l’évasion fiscale, chiffrée à coups de milliards. Lors de sa dernière sortie médiatique, M. Ahmed Ouyahia, sous la cape de secrétaire général du RND, faut-il le souligner, a plaidé dans cette direction. On retient que le Premier ministre, sous le même statut, s’interrogeait en avril 2017 s’«il n’était pas plus judicieux de décréter l’amnistie fiscale, remettre les compteurs à zéro et permettre aux caisses de l’État de recouvrer l’argent ?» Cette position du SG du RND pourrait très bien traduire, en définitive, une conviction de l’homme d’État, d’aller dans le sens d’une «grâce» fiscale plus large, du fait d’un contexte difficile. Une démarche argumentée par les difficultés financières et l’incapacité de l’État à supporter seul le poids d’une dépense qui dépasse ses capacités, et qui consiste à capter de nouvelles ressources indispensables dans cette phase critique. Faut-il rappeler que le financement des projets publics a été jusque-là à la charge du Trésor, soit autour de 8.000 milliards de DA/an. Néanmoins, si certains experts adhèrent à cette solution, d’autres spécialistes mettent en garde contre ses éventuelles retombées qu’ils qualifient de «dangereuses» sur l’économie du pays. L’amnistie fiscale constituerait-elle la solution à l’emprise du marché parallèle ? C’est la question qui se pose actuellement, au moment où les acteurs de l’informel affichent toujours un sentiment de réticence face aux appels des pouvoirs publics à intégrer le circuit bancaire, et à souscrire à l’impôt, cela, bien évidemment, en attendant que les bilans du programme de la conformité fiscale volontaire, entamée en 2015, et de l’emprunt national pour la croissance économique, lancé en avril 2016, soient rendus publics. Pour le vice-président du CNES, l’Algérie dispose de quatre années, au maximum, pour mettre en place des mesures, et lancer des réformes au niveau de la structure de l’économie nationale. M. Mustapha Mékidèche, qui a insisté sur l’intégration du commerce informel dans le circuit légal, a également souligné l’intérêt, pour les autorités du pays, à bancariser la manne financière thésaurisée dans la sphère parallèle, et de l’injecter dans le système productif. Dans cette optique, une amnistie fiscale au profit des détenteurs de cette masse monétaire constituerait une solution, selon cet expert. Le vice-président du CNES, qui s’est déclaré en faveur d’«un débat national pour arriver à un consensus politique sur la méthode à suivre», a fait savoir que «les conditions sont favorables pour y arriver», d’autant plus que «l’État a besoin de cet argent». Dans le même ordre d’idées, il est utile de se référer aux propos de l’éminent économiste français, le Pr Christian De Boissieu. Invité de la Banque d’Algérie, en janvier 2016, dans le cadre d’une conférence sur «La globalisation et la restructuration financière», l’expert a déclaré, au cours de son intervention, que «l’amnistie fiscale peut être une bonne idée». De Boissieu avait déclaré que «l’idée d’essayer de formaliser cette épargne informelle, avec une amnistie fiscale, peut être bonne». Cependant, «avant toute chose, il faut qu’il y ait une confiance entre le gouvernement et les détenteurs de l’argent informel». Le gouvernement, qui table sur une couverture totale du budget de fonctionnement de l’État, par la fiscalité ordinaire d’ici 2020, se voit ainsi confronté à un défi majeur, à savoir convaincre les réticents à rentrer dans les rangs, en attendant que les choses aillent dans le sens souhaité.

D. Akila