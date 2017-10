Bordj Bou-Arréridj : Des mesures pour booster l’investissement

Plusieurs mesures visant l’encouragement de l’investissement dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont été prises par les autorités locales, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Au cours d’une rencontre avec les investisseurs de la zone industrielle Mechtat Fatma, le wali, M. Salah El- Afani, a donné des instructions pour accompagner sur le terrain les investisseurs, bannir les contraintes administratives rencontrées et l’établissement d’un plan de travail, pour permettre la concrétisation des projets d’investissement dans les délais impartis. Mettant en garde contre toutes tentatives de trafic, le chef de l’exécutif a affirmé que les services de la wilaya s’emploient à attribuer le foncier industriel aux véritables investisseurs.

Dans ce sens, la même source a indiqué que près de 121 mises en demeure ont été notifiées aux investisseurs dont les projets n’ont pas été lancés et qu’un délai une semaine leur a été accordé pour actualiser leurs dossiers auprès de la direction de l’industrie et des mines et régulariser leurs situations avant l’annulation de l’attribution.

Les services concernés ont récupéré, l’année dernière, près de 5,6 hectares de foncier industriel non exploité, a rappelé la même source.

Le chef de l’exécutif local a appelé les investisseurs de cette zone industrielle à se rapprocher des services de la Sonelgaz et de l’Algérienne des eaux (ADE) pour accélérer les travaux de raccordement des entités industrielles aux réseaux d’énergie électrique et d’eau. La wilaya de Bordj Bou Arreridj dispose de trois (03) zones industrielles à savoir, Mechtat Fatma dans la comme d’El-Hammadia s’étendant sur 382 ha, Remail à Ras El-Ouad totalisant 134 ha et Essafiya dans la commune d’El-Yachir sur une surface de 380 ha en plus de zones d’activités dans les communes d’El-Ach (189 ha), El-Mansourah (160 ha) et Medjana sur 79 ha, a-t-on rappelé.