Banque de développement Local : Lancement prochain de l’assurance « Takaful »

L’Algérie a connu plusieurs réformes dans le secteur des assurances. Mais le taux de pénétration reste toujours loin des normes requises. D’où cette nécessité de repenser un autre modèle d’assurance pour plus de compétitivité : l’assurance solidaire, appelée «Takaful».

La BDL, a-t-on appris de sources sûres, est en pourparlers avec une compagnie d’assurances pour le lancement prochain d’une entité spécialisée dans «Takaful». Les instruments de cet investissement sont exempts de toute forme d’intérêt «riba». Les différents modèles de gestion des assurances participatives «Takaful» ont en commun le principe de séparation des fonds en deux entités juridiques distinctes. D’une part, le fonds où sont versées les cotisations des assurés, chargé de payer les sinistres et les charges de fonctionnement, et, d’autre part, un fonds des actionnaires de la société qui a comme objet la gestion de fonds des participants. En fin d’exercice, l’excédent sera totalement réparti entre les actionnaires et les participants, selon un pourcentage préalablement définis dans le cadre du modèle «Moudharaba». En Algérie, c’est Salama Assurances Algérie qui était pionnière dans le domaine. Ces produits «Takaful» proposent deux catégories de couverture : «General Takaful» qui porte sur la protection du patrimoine et sur les responsabilités des particuliers et entreprises, et «Family Takaful», qui propose des couvertures aux familles en cas d’accident, d’invalidité, de maladie, de décès, de solutions d’épargne et autres... par formule individuelle ou groupe. Pour la première catégorie, Salama Assurances Algérie avait lancé ces produits depuis sa création en 2000. Il est entre autres question de couverture des risques inhérents à l’automobile, à l’habitat, aux activités des professions libérales, aux transports, à l’engineering et aux risques techniques, aux responsabilités civiles et autres destinées aux particuliers, aux PME/ PMI et aux professions libérales. La deuxième catégorie, quant à elle, concerne des produits qui répondent parfaitement aux besoins de couvertures des familles sous forme de solutions offrant aux clients la possibilité de constituer une épargne pour la retraite, la protection de leur famille en cas de décès ou d’accident, de maladie ou d’invalidité, par l’attribution aux bénéficiaires d’un capital d’avance ou de prestations. Dans tous les cas, une exécution parfaite du modèle nécessite une règlementation adaptée, car, actuellement en Algérie, il n’existe pas de réglementation spécifique régissant le «Takaful». Ce qu’il y a également à retenir, c’est que le marché du «Takaful» est en perpétuel développement. Si, à la création des compagnies d’assurances islamiques, celle-ci étaient présentes dans les pays musulmans, aujourd’hui, ce type d’assurance existe également dans d’autres pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon le rapport mondial de la «Takaful» 2012, d’Ernst & Young, l’Arabie saoudite est le plus grand marché de l’assurance islamique mondial, et les Émirats arabes unis se classe en 3e position, avec une contribution de 818 millions de dollars. Le marché de la «Takaful» n’est pas encore très répandu dans les pays occidentaux, mais il suscite un intérêt auprès de grandes compagnies d’assurances.

Fouad Irnatene