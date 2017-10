INFP de Birkhadem : 100.000 diplômées formées

L’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle de Birkhadem a ouvert ses portes en novembre 1969. Il a été inauguré par le défunt Houari Boumediène. Cet institut d’envergure nationale assure diverses disciplines à l’adresse de futures techniciennes supérieures et techniciennes.

On notera la formation de modélistes, de gestionnaires et de spécialistes en maintenance des équipements de couture.

Il y est proposé également des formations propres à la demande d’entreprises nationales, telles que la comptabilité et finances, la gestion des ressources humaines, techniques de gestion des stocks et l’informatique. A cela s’ajoute la formation qualifiante mais non diplômante au profit de femmes au foyer dans la couture.

Par ailleurs, l’institut a également assuré des formations à l’adresse de candidates étrangères de pays comme le Yémen, le Mali, le Niger, le Tchad et autres, dans le domaine de l’information et du modélisme.

La directrice de l’institut, Mme Harfouche, nous confiera qu’en cinquante années d’existence, cet institut est parvenu à assurer la formation à près de cent mille diplômées. On y note 107 sessions de deux à trois sections chacune dans la formation de modélistes, 15 sessions dans la filière informatique, 35 en gestion des ressources humaines, 40 en comptabilité, 11 en secrétariat, 12 en commerce. Au volet esthétique, on en compte 105 sections.

La capacité d’accueil de cet institut se répartit comme suit: 1.100 élèves en externat et 70 en internat, alors que sa capacité d’hébergement est de 350 lits.

Il y a lieu de rappeler que cet institut dispose d’une annexe à Hydra pour les garçons assurant les mêmes filières dispensées au sein de l’institut.

Mme Harfouche ne manquera pas de souligner l’importance qu’accordent beaucoup de filles à la formation dispensée dans cet institut : « Nous constatons un rush de l’université vers nous. Beaucoup d’étudiantes, parfois même celles qui ont terminé leur cursus, viennent ici pour suivre telle ou telle formation selon leur désir. »

A la question de savoir ce que signifie ce « virement », la directrice nous confie : « Cela est dû d’une part à la formation typiquement féminine que nous dispensons, mais aussi et surtout, tel que nous le constatons à la lumière du test auquel elles sont soumises, toutes ces candidates universitaires considèrent qu’elles ont plus de chances de trouver un emploi dans ces filières, voire la possibilité d’exercer à leur propre compte. »

