M. Mohamed Mebarki à Sétif : L’adéquation formation-emploi

Lors de sa visite de travail et d’inspection, hier à Sétif, Mohamed Mebarki, ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels, s’est enquis de visu de la situation qui y prévaut et des avancées enregistrées ces dernières années dans cette wilaya. Il ne manquera pas, à l’occasion, de consacrer une place importante à l’adéquation formation-emploi en se rendant dans plusieurs entreprises pour mesurer la mise en œuvre de ce segment de la formation.

Dans chacune des structures qu’il inspectera, le ministre, accompagné du wali et des autorités locales, insistera particulièrement sur la nécessité de développer une formation utile allant dans le sens d’une insertion professionnelle et des exigences du développement. Il insistera particulièrement sur le segment inhérent à la formation par apprentissage, sachant que cette formation se fait sur un poste de travail et donne les possibilités aux entreprises publiques et privées de disposer de potentialités humaines dotées de formation qualifiée.

Il reviendra souvent, lors de ces inspections au niveau de différentes entreprises et à l’issue de la cérémonie de signature de conventions entre des structures relevant de son secteur et des entreprises, sur le nécessaire partenariat qui doit prévaloir entre les structures de formation à ces entreprises, mettant à profit toutes ces rencontre pour développer les grands axes de la politique gouvernementale et la place du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels dans cette stratégie. Des évolutions d’autant plus importantes qu’elles s’inscrivent dans une dynamique de formation qualitative des ressources humaines, ajoutera le ministre, qui soulignera le bond qualitatif relevé dans la wilaya qui, dira-t-il, compte, sur les 1.250 établissements implantés à travers le territoire national, plus de 50 avec 8 instituts qui forment des techniciens supérieurs dont la demande est exprimée au niveau national.

Mohamed Mebarki, qui visitera tout à tour le projet de l’INSFP de Ain Arnet, qui sera livré en janvier 2018 avec une capacité de 300 postes de formation, reviendra sur les spécialités enseignées au niveau des autres instituts de la wilaya et appellera les responsables du secteur à se rapprocher du monde du travail et à adapter constamment la formation aux besoins réels du terrain.

En se rendant à la ferme-école d’élevage bovin dans la commune de Ain Lahdjar, relevant de la coopérative des services agricoles spécialisés, le ministre visitera l’ensemble des ateliers, étables et structures annexes et s’intéressera de près au volet formation, sachant que plus de 350 jeunes producteurs ont été déjà formés et 92 autres sont en recyclage et reçoivent des formations complémentaires suite à des conventions établies avec les centres de formation professionnelle.

Dans une wilaya qui est arrivée à produire 310 millions de litres de lait dans un passé récent et continue d’occuper la première place en matière de production et de collecte le ministre et le wali exhorteront les responsables de cette ferme à engager avec l’université une réflexion sur la production de poudre de lait. En inspectant l’Entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle d’El Eulma, le ministre, pour répondre aux demandes exprimées par les chefs d’entreprises pour plus de facilitation de la formule de recrutement des jeunes apprentis, soulignera qu’un projet de loi tendant à lever ces contraintes est déjà engagé et verra le jour dans 3 mois au maximum.

Au niveau des différentes unités et entreprises de bâtiment et des travaux publics, le ministre s’entretiendra longuement avec les jeunes apprentis en formation au nombre de 2.500, avant de présider, au titre de la formation conventionnée, une cérémonie de signature de 3 conventions entre des structures relevant de son secteur et des entreprises industrielles.

