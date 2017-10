Création de start-up : Le gouvernement vise 40.000 unités en deux ans

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a réitéré son appel aux présidents des universités, pour ouvrir les canaux de dialogue et de concertation avec les représentants de toute la composante de la famille universitaire, sans exclusive.

Dans son allocution prononcée à l’occasion de l’ouverture des travaux de la conférence nationale des présidents d’universités, qui s’est tenue, hier, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle à Oran, M. Hadjar s’est félicité des résultats positifs et encourageants obtenus grâce à l’adoption du nouveau système d’orientation et d’inscription. « 66% du nombre global des préinscrits ont été orientés vers leur premier choix au terme de la première phase des préinscriptions universitaires, soit une hausse de 10 points par rapport à l’année 2016.

Ce taux devra atteindre 70%, si l’on prend en considération les résultats de la 2e phase d’orientation. Une deuxième chance a été offerte aux étudiants non encore inscrits et dont le taux ne dépasse pas 3,18%, pour faire une nouvelle inscription », a indiqué le ministre. Il a saisi l’occasion de cette conférence pour préciser que l’opération inscriptions et orientation des étudiants n’est pas centralisée. Il a ajouté que la numérisation des différentes phases intervenant dans le processus de l’orientation et l’inscription via le système( Progres) a contribué à la réussite de cette opération qui a touché, pour la 1ère fois, les étudiants étrangers, indiquant à ce propos que la plateforme numérique a été élargie aux œuvres universitaires. « Les demandes d’hébergement seront traitées et prises en charge via un système numérique afin d’éviter aux étudiants et leurs parents le déplacement jusqu’aux résidences universitaires», a-t-il ajouté. Dans la même lignée, M. Hadjar a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts afin que ce nouveau système électronique soit opérationnel au niveau des différents organismes et institutions du secteur. C’est ainsi que le ministre a appelé les responsables des organismes et institutions universitaires à « prendre les mesures nécessaires pour former leur personnel dans ce domaine ». Il reviendra longuement sur le rôle de l’université dans le développement économique via l’entreprise : « La relation entre l’université et l’entreprise que nous voulons consolider place l’enseignement au cœur des mutations économiques que traverse le pays, notamment à travers la formation, la préparation des compétences et la valorisation des résultats de la recherche.» Cette vision s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, en collaboration avec les autres départements ministériels et autres parties concernées, assure le ministre.

Dans le même registre, M. Hadjar a estimé qu’ «il est nécessaire désormais d’intégrer l’entrepreneuriat en tant qu’activité universitaire aux côtés de l’enseignement et la recherche, et ce, dans le cadre d’une opération interactive avec l’environnement social, économique et culturel. Pour y parvenir, il faut assurer un environnement favorable à la créativité et l’entrepreneuriat, notamment via les incubateurs et les startups». A ce propos, il a indiqué que le programme du gouvernement vise la création de plus de 40.000 startups durant l’année 2017-2018.

Le ministre a insisté sur le bon investissement dans les ressources humaines du secteur qui, dira-t-il, «devra se hisser en tête des préoccupations». Cette année universitaire a été placée sous le slogan « Pour un développement des ressources humaines », a-t-il souligné. Il a salué, par ailleurs, la relance des activités sportives et culturelles entre les différentes universités du pays. « Ceci permet la consolidation de l’unité nationale et le vivre ensemble », dira-t-il. Le premier responsable du secteur a présenté quelques chiffres sur la rentrée universitaire en cours. Il en ressort que près de 329.700 étudiants ont rejoint cette année les bancs de l’université, ce qui donne un effectif global de près de 1.700.000 étudiants, tous cycles et filières confondus. Concernant les investissements déployés en matière de réalisation des infrastructures du secteur, l’on note la réception de 37.000 places pédagogiques sur les 80.000 prévues cette année. Ainsi, le réseau universitaire pédagogique totalise 1.400.000 places pédagogiques. Dans le même registre, le ministre a fait savoir que le secteur a réceptionné 22.000 lits sur les 45.000 dont la livraison est programmée progressivement durant l’année en cours, soit un total de 700.000 lits de capacité d’hébergement. L’encadrement a pour sa part bénéficié de 2.836 nouveaux postes budgétaires d’enseignants assistants.

Amel Saher