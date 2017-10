8e régiment de transport de Sidi Bel-Abbès : Baptisation au nom du chahid Rouri Tahar

Le 8e régiment de transport de Mouilah (Sidi Bel-Abbès) relevant de la Deuxième Région militaire a été baptisé, hier, au nom du chahid Rouri Tahar, lors d’une cérémonie présidée par le général Selmane Kouider, le commandant par intérim de la 8e Division blindée «chahid Bouamoud Mohamed». Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application de la décision du vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, portant sur la baptisation des structures militaires aux noms de chouhada pour immortaliser leurs mémoires et mettre en exergue leurs rôles dans la libération du pays, a indiqué le général Selmane Kouider dans une allocution prononcée en présence des autorités locales, de membres de la famille du chahid, de compagnons d’armes et de représentants de la famille révolutionnaire. «Le chahid Rouri Tahar est un des braves et valeureux hommes qui ont assumé leur devoir et qui se sont sacrifiés pour la libération du pays», a-t-il souligné, affirmant que la place des chouhada est sacrée chez les Algériens et que l’ANP œuvre à valoriser la glorieuse révolution et à préserver la mémoire de ses héros en immortalisant leurs noms. Dans le même ordre d’idées, le général Selmane Kouider a réitéré l’engagement de fidélité aux martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour que vive l’Algérie. Né en 1910 à El Gor (wilaya de Tlemcen), Rouri Tahar a intégré l’action révolutionnaire en 1956 en rejoignant l’organisation civile du Front de libération nationale ( FLN). Il fut chargé de la communication et de la coordination entre les commandements de la révolution. Il participa à plusieurs batailles et tomba au champ d’honneur en 1957 dans la commune de Mouilah dans la daïra de Ras El Ma (Sidi Bel-Abbès). (APS)