M. Tayeb Zitouni, Ministre des moudjahidine : « La préservation de la mémoire et l’écriture de l’histoire, notre priorité »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé hier que la «préservation de la mémoire et l’écriture de l’histoire sont la priorité des priorités du secteur des Moudjahidine». Intervenant au Forum du journal Echaâb, M. Zitouni a précisé que «la véritable richesse de l’Algérie, c’est son histoire et ses enfants qui l’ont écrite et qui ont défendu le pays et préservé son unité».

Il ajoutera dans le même ordre d’idées que son département poursuit l’opération de collecte et d’enregistrement, de témoignages d’acteurs de la guerre de Libération nationale et ce à travers le territoire national. Ce travail, a-t-il rappelé, s’inscrit dans la continuité du combat mené par les moudjahidine et les martyrs qui ont pris les armes pour libérer l’Algérie du joug colonial en plaçant la patrie au-dessus de toute autre considération. «Notre combat aujourd’hui est de croire en l’Algérie et de défendre nos principes inspirés de notre glorieuse Révolution qui a mobilisé tous les Algériens, hommes et femme, grands et petits à travers tout le territoire national et dans l’émigration pour une Algérie unie», a-t-il insisté. A cette occasion, M. Zitouni a annoncé que le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, a élaboré un livre historique au profit des trois cycles d’enseignement qui a été remis au secteur de l’Education pour contribuer à ancrer la mémoire nationale chez les nouvelles générations».

Pour le ministre, le travail de la mémoire ne s’arrête pas. En plus de 43 musées dont 10 régionaux, six autres sanctuaires mémoriaux, dont les études ont été finalisées, seront lancés dès que la situation financière du pays le permettra. En outre, «21 centres de repos pour les anciens moudjahidine seront livrés d’ici la fin de l’année», a-t-il annoncé.

Néanmoins, comme il le soulignera, «l’histoire de la Révolution de novembre 54 ne s’arrête pas uniquement à la célébration des moments forts de la Révolution. C’est un travail continu pour préserver la mémoire».Dans cette optique, M. Zitouni rappellera «l’intérêt particulier accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», au domaine de l’histoire en vue de préserver la mémoire de la nation, consacrer les valeurs morales, civilisationnelles et les fondements de l’identité nationale et préserver l’unité nationale», ajoutant que l’article 76 de la nouvelle Constitution met en exergue l’importance de promouvoir l’écriture de l’histoire et de le transmettre aux générations montantes».



Un fichier informatisé sur les moudjahidine



Le ministre a saisi l’occasion pour lancer un appel aux moudjahidine qui gardent toujours des archives de la Révolution nationale, pour en remettre une copie au ministère. «Nous allons juste les scanner pour avoir des copies. Nous avons réalisé un grand pas en matière d’écriture de l’histoire», s’est-il félicité, signalant que son département «collecte les informations de base et les documents, mais il n’est pas chargé de l’écriture de l’histoire». En outre, le ministère dispose aujourd’hui de statistiques précises sur le nombre des moudjahidine algériens et étrangers. «Le fichier est mis à jour. De même pour les sites de torture, de détention, des batailles et autres. Nous avons également franchi de grands pas en matière d’enregistrement des témoignages», a-t-il dit.

D’autres questions relatives à la restitution des archives nationales, l’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le Sud algérien, le problème des disparus et la restitution des crânes des martyrs des révoltes populaires, ont été abordées par le ministre à la même occasion. «Ces quatre dossiers, restent toujours suspendus à la volonté de la partie française», a tenu à préciser le ministre. «Les commissions chargées du suivi et de l’examen de ces dossiers seront relancées, mais la mission n’est pas aussi facile», a-t-il également indiqué. Le ministre a estimé que l’Algérie compte plus de 2.000 disparus sur la base de dossiers et documents, parmi eux Maurice Audin, Larbi Tebessi, Ahmed Bougara et Djilali Bounaâma, alors que la partie française avance entre 22 et 50 disparus.

Il s’agit de détenus incarcérés ou retenus dans des centres d’interrogatoire français, selon le ministre qui a ajouté que l’opération de recensement se poursuivait et la commission installée à cet effet allait travailler conformément à l’accord qui prévoit l’identification des sépultures de ces victimes.Concernant la récupération des crânes, M. Zitouni a souligné que cette affaire a dévoilé l’horreur du colonialisme. «La France coupait les têtes des moudjahidine et les exposait dans des musées», a-t-il déploré, tout en assurant que le ministère des Moudjahidine travaille en coordination avec le ministère des Affaires étrangères pour une solution définitive de ces dossiers, afin que «les relations entre les deux pays prennent un cours normal car il est impossible de surpasser la mémoire nationale. La balle est dans le camp de la France», a-t-il estimé. Les négociations sur ces dossiers ont été retardés en raison de l’élection présidentielle française, et les changements politiques intervenus depuis, «mais nous gardons grand espoir avec la nouvelle équipe dirigeante» a conclu le ministre.

Enfin, concernant la célébration du 1e novembre, le ministre a indiqué qu’un «programme riche a été tracé en vue de mettre en avant les sacrifices des martyrs de la révolution nationale, à travers notamment plusieurs activités et manifestations culturelles, artistiques et sportives, outre des enregistrements audiovisuels et des conférences, des tables rondes et des expositions».

Salima Ettouahria