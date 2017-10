55e anniversaire de l’établissement des relations algéro-vietnamiennes : passer à une nouvelle étape

La salle des conférences des archives nationales a abrité, hier, la journée de célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations algéro-vietnamiennes. Une occasion pour rappeler les liens qui unissent les deux pays et les deux peuples qui aspirent à franchir une nouvelle étape dans leurs relations.

«Cette occasion est une aubaine pour revoir nos cahiers et nos pages d’histoire pour voir comment les deux peuples se sont rencontrés et ont partagé une idée et un idéal de liberté et de libération», dira dans son allocution d’ouverture le directeur général des Archives nationales M. Abdelmadjid Chikhi. Pour lui, il est nécessaire de «réécrire cette histoire» et surtout «ne pas aller vers des sources européennes, car elles ne sont pas objectives». De son côté l’ambassadeur vietnamien à Alger, Son Excellence Dr Pham Quoc Tru, a estimé que cette célébration «est une étape importante» au regard des «relations spéciales» qui unissent les deux pays. Des relations faites de solidarité mutuelle et de coopération dans divers domaines. Il n’en reste pas moins, a cependant indiqué l’ambassadeur vietnamien, qu’il est temps «de passer à une nouvelle étape» souhaitant par ailleurs que cette année, qui verra la tenue en novembre prochain de la 11e session de la commission mixte, être «l’année du lancement de cette étape».

Intervenant à son tour le directeur général Asie-Océanie, au ministère des Affaires étrangères, M. Boumediène Guennad, rappellera que le Vietnam a été l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec l’Algérie et qu’au bout de 55 années de relations « nous pouvons mesurer le chemin parcouru par les deux pays». Soulignant le développement enregistré par le Vietnam, qui connaît une croissance forte et des exportations en augmentation, il indiquera aussi que «l’Algérie est fermement résolue à relever le défi de la diversification de son économie», comptant pour ce faire sur le «soutien de ses partenaires, à l’instar du Vietnam. Dans ce cadre, il indiquera que les deux pays «ambitionnent de renforcer leur coopération bilatérale» qui aura connu à la faveur des visites de haut niveau échangées depuis 2000 «une impulsion décisive». La visite du Premier ministre vietnamien, en 2015, effectuée après celles du Président Bouteflika à Hanoï en 2000 et du Président vietnamien à Alger en 2010, aura ainsi donné, selon le représentant des AE, «un nouveau souffle aux relations bilatérales». Il souhaitera que cette coopération s’étend à d’autres secteurs tels la santé, l’agroalimentaire et le tourisme. Il estimera que les deux pays sont promis à un «avenir radieux».

A charge pour eux, dira M. Guennad «d’élever leur partenariat à un niveau stratégique», ajoutant que la 11e session de la commission mixte «est une occasion nouvelle pour marquer l’ouverture d’un nouveau cycle entre l’Algérie et le Vietnam.» Il est à noter par ailleurs que cette journée a vu la projection du film Fleur de Lotus suivie d’une conférence-débat et que le rez-de-chaussée des Archives nationales abrite une exposition photos retraçant les 55 années des relations diplomatiques.

Nadia Kerraz