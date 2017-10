Colloque sur « Le Front du Nord : des Belges et la guerre de libération », M. Kaouane : «Entretenir la passerelle mémorielle

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a exprimé, hier, sa reconnaissance à ces Belges ayant adopté la cause algérienne durant la guerre de Libération nationale, de même qu’il a appelé à «l’entretien de la magnifique passerelle mémorielle» liant l’Algérie et la Belgique.

«Je ne peux qu’adhérer à ce moment de reconnaissance puisse-t-elle donner lieu à tant d‘autres liens qui nous rapprochent davantage et créent entre nous la confiance et parmi nous la conscience qui pousse des femmes et des hommes, devant l’injustice et l’horreur, à commettre les plus beaux actes de grandeur », a si justement affirmé le ministre de la Communication, à l’ouverture du colloque international «Le Front du Nord : des Belges et la guerre d’Algérie 1954-1962».

Lors de cette rencontre organisée à la Bibliothèque nationale d’El-Hamma, à l’initiative de l’ambassade de Belgique en Algérie, M. Kaouane fera rappeler également que «ces femmes et ces hommes avaient alors su voir dans le sursaut algérien l’une des causes les plus nobles de la modernité, ont eu le courage de se délester de leurs œillères euro-centristes pour s’inscrire, et de quelle manière, dans ces pages d’histoire que le peuple algérien a écrites».

A l’issue de son intervention, le ministre de la Communication n’a pas manqué de remercier les organisateurs de cette initiative «qui constitue un moment de mémoire en reconnaissance et gratitude à cet élan de solidarité qui a uni les deux peuples belges et algérien pour une cause juste qui est l’indépendance de l’Algérie».

Prenant la parole pour sa part, le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a salué l’initiative d’organiser ce colloque, mettant l’accent, au passage, sur l’importance de donner à l’histoire et à la mémoire, la place qu’elles méritent.



M. Tayeb Zitouni : « Nous devons donner à la mémoire commune des peuples amis, l’importance qu’elle mérite. »



«Nous devons donner à la mémoire commune des peuples amis ‘‘algérien et belge’’ l’importance et le prestige qu’ils méritent et qui siéent à leur rang dans le cadre des principes et des exigences de la coopération et pour le bénéfice des peuples des deux pays», a indiqué M. Zitouni, précisant que l’Algérie entretient des relations équilibrées avec son environnement régional et international et contribue efficacement et d’une manière constructive à la consolidation de ces liens dans le cadre du respect mutuel, en vue de renforcer la paix et la sécurité internationales.

Dans le même sillage, le ministre des Moudjahidine a rappelé l’engagement du peuple algérien qui, selon ses termes, «restera, comme l’a déclaré le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, dans son discours à l’occasion de la journée nationale du Moudjahid, le 20 août 2017, reconnaissant envers les frères et amis qui ont nourri et soutenu sa glorieuse Révolution».

M. Zitouni a, par ailleurs, appelé les générations d’aujourd’hui à puiser dans l’histoire de leur nation la force qui leur permettra de relever les défis et de suivre l’exemple de leurs prédécesseurs, pour bâtir leur avenir.

Le ministre des Moudjahidine a formulé le souhait de «voir ce colloque contribuer à documenter la participation et la contribution des Belges à la Révolution de Novembre 1954 aux côtés des Algériens et à tous ceux qui ont donné à la guerre d’Algérie, une dimension morale vertueuse aux valeurs idéales et universelles».



M. Azzedine Mihoubi : « Le film le Front du Nord illustre, l’engagement des Belges aux côtés de la Révolution algérienne. »



De son côté, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a plaidé pour une meilleure coopération permettant de promouvoir des relations culturelles bilatérales fortes et exemplaires avec le Royaume de Belgique notamment dans le domaine du cinéma. «La Belgique demeure un pays leader dans la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel et qu’elle est en mesure de nous accompagner dans la renaissance et promotion du cinéma algérien à travers ses formateurs et ses experts distingués», a précisé M. Mihoubi qui a émis le souhait de parvenir à organiser des journées cinématographiques ou des journées culturelles belges en Algérie dans un avenir très proche.

Le ministre de la Culture a fait savoir, dans sa déclaration, que le film Le front du Nord du réalisateur Hugues le Paige projeté à cette occasion, illustre par l’image et par le son, l’engagement honorable des Belges aux côtés de la Révolution algérienne. «Une Révolution, dira le ministre, qui a inspiré les mouvements de libération en Afrique et dans le monde arabe après des années et plutôt après des siècles d’occupation et d’asservissement.»

L’ambassadeur de Belgique en Algérie,