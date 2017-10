MPA : récupérer la totalité des prérogatives de l’élu

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes, a plaidé, hier à Tamanrasset, pour la récupération de la totalité des prérogatives de l’élu pour dynamiser sa mission localement. Présidant un meeting populaire à la maison de la Culture, dans le cadre de la première journée de la campagne pour les prochaines élections locales (23 novembre), M. Benyounes a indiqué qu’«il est important de récupérer les attributions de l’élu et de mettre un terme à l’ingérence de l’Administration, pour dynamiser le rôle de l’élu et lui permettre de mener à bien sa mission et de contribuer à la satisfaction des attentes des électeurs».

Mettant l’accent sur le nécessaire ancrage de la pratique démocratique dans le pays, M. Benyounes estime que «celle-ci devra être accompagnée de la décentralisation dans la gestion des collectivités locales, notamment dans les régions du Sud, en vue d’assurer une gestion efficace des différentes affaires liées au quotidien du citoyen». Selon le leader du MPA, «il appartient au citoyen au sud du pays d’être conscient de la difficile situation économique que vit le pays et d’être tenu au courant de manière approfondie du contenu du plan d’action du gouvernement, pour surmonter cette situation engendrée par la chute des prix des hydrocarbures».

«Le MPA soutient la majorité et a voté pour ce plan, après avoir été convaincu des solutions suggérées par le gouvernement», a indiqué M. Benyounes. Et d’ajouter que «ce plan ne vise pas à semer la crainte chez le peuple, comme on le laisse entendre çà et là, mais propose des solutions urgentes à la situation économique que traverse le pays».

Le responsable partisan a appelé, en outre, à remédier au problème du foncier industriel, notamment dans les wilayas de l’extrême sud du pays, dont Tamanrasset, pour renforcer les opportunités d’investissement et garantir un développement susceptible de répondre aux attentes de la population. Devant un parterre de militants et de sympathisants, M. Benyounes a appelé aussi à la nécessaire consolidation du pouvoir d’achat du citoyen, à l’adoption de reformes bancaires et au déploiement davantage efforts, pour atteindre la performance économique et l’absorption du chômage. Le président du MPA a, au terme de son intervention, invité les électeurs à exprimer leur choix, quel qu’il soit et librement, le jour du scrutin. (APS)