Tizi Ouzou : Les candidats sur le terrain

En ce premier jour de campagne, les candidats des partis et listes indépendantes ont effectué plusieurs sorties à travers l’ensemble des localités, pour convaincre les électeurs et électrices d’aller voter massivement en leur faveur. En effet, le sud de la wilaya a accueilli, en ce premier jour, le candidat tête de liste RND à l’APW, Idir Ykene, qui a mené une campagne de sensibilisation des populations de Tizi Ghenif et de Mkira sur l’importance d’un vote massif le 23 novembre prochain en faveur des candidats présentés par son parti. Le RCD a lancé sa campagne à partir du pôle d’excellence Oued Falli, où le tête de liste APW, Malik Hassas, a relevé les carences qui freinent la concrétisation des projets, à l’instar de la pénétrante autoroutière Tizi-Ouzou-Bouira et le barrage Souk Ntletha. Le tête de liste MPA à l’APW, Mohamed Chabouni, a quant à lui entamé sa campagne à partir de la ville de Maâtkas, où il a rencontré et discuté avec sa population sur l’ensemble de ses attentes en matière du développement local et le cadre de vie. Dans la commune du chef-lieu de wilaya, ce premier jour de campagne a été marqué par la sortie sur terrain du maire sortant qui conduit la liste indépendante Tagmats (Fraternité), qui s’est rendu au village Rdjaouna et son saint vénéré Sidi Belloua, ainsi que celle du candidat du FFS qui a choisi la forêt de Harouza, surplombant la ville des Genêts, où il a rencontré certains riverains et élements du mouvement associatif pour la protection de ce trésor écologique qui ont tenu à exprimer leur inquiétude quant au devenir de cette forêt. Sur place, les candidats du FFS, et à leur tête Salaheddine Taleb, ont écouté leurs interlocuteurs et ont promis de se tenir à leurs côtés dans leur détermination à défendre cette forêt de toute agression. Comme durant les dernières campagnes électorales, cette campagne a été elle aussi marquée par l’apparition de l’affichage anarchique, en dépit de la mise en place par l’Administration de plus de 1.000 sites réservés à l’affichage.

Bel. Adrar