TAJ : Le développement local est la priorité

Le parti Tajamou’e Amal Jazaïr (TAJ) d’Amar Ghoul a donné, hier, le coup de starter de la campagne pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et des Assemblées populaires de wilaya (APW), à partir de la salle de cinéma Belfort de la commune d’El-Harrach à Alger, dans un meeting populaire composé essentiellement par les têtes de liste des communes d’Alger, des militants et des sympathisants de la formation politique. Durant tout le meeting, le président du parti politique a axé son intervention sur le slogan adopté par sa formation, à savoir «le développement local, c’est notre priorité», selon lui, en s’adressant à l’assistance, la priorité des APC, actuellement «est le développement qui est en réalité le besoin réel auquel aspire le citoyen».

Très convaincu par la solidité de son programme «bâti» autour du développement local au niveau des communes, Amar Ghoul affirme que les listes des candidats en lice de sa formation sont composées de compétences et de personnes responsables ayant les capacités requises pour assurer une bonne gestion des communes et des wilayas. «Nous avons veillé à ce que nos listes de candidats renferment de grandes compétences au service du citoyen et de la nation», dit-il, sous un tonnerre d’applaudissements dans une salle comble. Pour le président de TAJ, dans le programme concocté par sa formation, la priorité va au développement des communes en matière d’éducation, de santé, de transport, de sécurité et de disponibilité des logements sociaux pour les citoyens dont nombreux n’ont toujours pas bénéficié, et ce malgré les grandes réalisations effectuées dans le cadre du programme du Président de la République qui jusqu’à ce jour pas moins de 3, 7 millions de logements ont été réalisés. «Notre programmes permettra aux citoyens de bénéficier en toute transparence, dans le cadre de la justice sociale, d’un logement digne», lance le premier responsable de cette formation politique.

Il ajoute que dans le cas où des candidats de son parti sont élus, «ils doivent impérativement être au service du citoyen, avec lequel ils doivent travailler en étroite collaboration dans l’intérêt collectif de la commune et de la wilaya». «Le citoyen est un partenaire de choix qu’il faut prendre en compte afin de trouver des solutions aux multiples aux problèmes des communes», poursuit l’orateur, dont les propos ont su attirer l’attention des jeunes présents. S’appuyant toujours sur le slogan de la campagne de son parti, Amar Ghoul indique que les APC et les citoyens doivent œuvrer conjointement pour mettre un terme à la «violence grandissante qui caractérise notre société, mais aussi éradiquer les fléaux sociaux qui portent atteinte à la jeunesse algérienne».

Évoquant au passage l'avant-projet de révision des codes communal et de wilaya, qui sera soumis prochainement au gouvernement, le président de TAJ affirme que son adoption permettra aux élus locaux d’élargir leurs prérogatives et champ d’intervention, notamment en matière de développement, et la consolidation de la démocratie locale, à travers une meilleure définition des prérogatives entre l’État et les collectivités locales.

Mohamed Mendaci