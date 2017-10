Révision annuelle des listes : achèvement demain

La révision annuelle des listes électorales, qui a débuté le 2 octobre dernier pour permettre aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence de s’inscrire dans leur nouvelle commune de résidence en vue des prochaines échéances électorales, s’achèvera demain. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait invité tous les citoyens non inscrits sur ces listes et ayant atteint l’âge de 18 ans révolus (au 31 décembre 2017) à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence.

Les personnes ayant changé de résidence étaient également invitées à se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence pour prendre en charge la procédure de radiation et d’inscription. Par ailleurs, l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales en perspective des élections locales du 23 novembre prochain, qui s’est étalée du 30 août au 13 septembre, avait permis, quant à elle, l’enregistrement de 691.727 nouveaux inscrits, dont 49.170 ont atteint l’âge de 18 ans, 210.579 ayant changé de lieu de résidence et 412.774 ayant atteints l’âge, mais qui n’ont jamais été inscrits. La même opération avait permis aussi la radiation de 360.291 personnes, dont 63.725 pour décès,118.031 personnes qui cumulaient plus d’une inscription, 173.186 personnes suite à un changement de lieu de résidence et 1.278 inscrits qui ont perdu la qualité d’électeur. Le nombre d’électeurs avant la fin de la révision exceptionnelle des listes électorales était de 22.296.037 électeurs, dont 691.727 nouveaux inscrits. Pour ce qui est du nombre de candidats ayant postulé pour ce rendez-vous électoral, le chiffre a atteint 165.000 candidats pour les Assemblées populaires communales (APC), répartis sur 9.575 listes électorales et 16.600 candidats pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), répartis sur 621 listes. Un total de 12.457 centres de vote, dont 342 nouveaux centres, 55.866 bureaux de vote, dont 3.111 nouveaux bureaux, sont prévus pour cette consultation électorale, alors que 4.734 salles et lieux publics sont réservés pour les candidats, à l’occasion de la campagne électorale, dont le lancement était prévu pour hier. (APS)