Le constitutionaliste Mohamed Fadene invité de notre Forum : « Les échéances électorales se tiennent dans les délais »

Le constitutionnaliste Mohamed Fadene, a, rappelé, hier, au Forum d’El Moudjahid, que depuis 1997, en Algérie, les échéances électorales se tiennent dans les délais impartis par la loi. Ce n’est pas un fait anodin, car cela reste le meilleur signe de la stabilité politique du pays. Cette exemplarité mérite d’être soulignée.

Pour marquer le démarrage de la campagne électorale, pour le compte des Elections des Assemblées communales et de Wilayas, le Forum d’El Moudjahid, a reçu, hier, l’expert en Droit Constitutionnel, Mohamed Fadene. Comme préambule de la conférence-débat, il dira que le plus important à retenir des rendez-vous électoraux tenus en Algérie, c’est qu’ils se tiennent dans les dates fixées par la loi. Si cela peut paraitre anodin pour certains, le conférencier, tient à rappeler, que c’est le signe de la stabilité politique d’un pays, et l’on ne peut que s’en réjouir au regard de ce qui se passe dans le monde.

Par ailleurs, l’ex-membre du Conseil Constitutionnel, plaide pour la révision de la loi électorale promulgué au mois d’aout 2016. Le conférencier explique, que cette revendication fait le consensus, même si le parti d’Ahmed Ouyahia, s’y oppose, en clamant qu’elle doit d’abord passer par l’épreuve du terrain. M. Mohamed Fadene, note par la même occasion, l’appel du président de la HIISE, Abdelwahab Derbal, qui veut qu’un large débat soit engagé autour de cette question.

L’orateur rappelle, que le président de la HIISE, dispose de prérogatives conférées par la Loi Fondamentale (article 194), qui lui permettent de saisir les pouvoirs publics en ce qui concerne l’amélioration des textes de loi du système électoral. Fervent partisan de la révision de la loi électorale, M. Mohamed Fadene, estime que les carences qu’elle contient ne peuvent passer sous silence. Pour lui, la première carence a trait au mode du scrutin. A ce propos, il dira, qu’hormis les élections présidentielles, l’actuel système électoral n’atteint pas la légitimé électorale. Plus explicite, il dira, pour l’élection présidentiel, le votant connait le candidat qui est élu d’une manière directe, et le programme, or pour les législatives ou les assemblées communales et de wilaya, l’électeur doit choisir une liste fermée, ce qui rend, selon le conférencier la légitimité électorale amoindrie. Pour quelles raisons ? note l’invité qui indique, qu’il est préférable d’opter pour un vote préférentiel. L’électeur peut par exemple modifier l’ordre des candidats d’une liste ou en afficher son soutien pour un ou plusieurs candidats de la liste ... Ce n’est pas le cas actuellement. Autre point négatif, concernant les élections communales c’est celui de la représentativité réelle de la femme. La loi n’oblige pas les partis à présenter des candidats femmes, dans les communes qui comptent moins de 20.000 habitants ou qui ne sont pas dans les chefs-lieux. Et ce sont quelques 800 communes qui sont concernées. Justement, rappelle l’orateur, le Conseil constitutionnel a déjà émis des réserves sur ce point précis.

Autre carence qui mérite d’être relevée, c’est celle du plafonnement des dépenses de la campagne électorale. Si pour les législatives et la présidentielle, la loi a fixé le plafond des montants des dépenses, ce que le conférencier trouve anormal, car dit-il cela ouvre les portes à toutes les dérives. A la question de savoir, le rôle que va jouer l’instance présidée par M. Derbal, qui se voit confronter à une deuxième expérience, l’expert en Droit Constitutionnel estime que le nombre des membres (410 ) est insuffisant par rapport aux missions qui lui sont confiées. Autre remarque, il dira, qu’elle ne dispose pas de pouvoirs de décisions, et que ses tâches se limitent à noter, à observer... et que les plaintes reçues sont soumises aux instances administratives et judiciaires concernées. A la question de savoir si la Loi exige des candidats un certain niveau d’instruction, le conférencier répondra par non, même si dans certains pays cela se fait. Dans notre pays il n’ y a pas de conditions par rapport à ce critère. C’est ce que l’on appelle la démocratie populaire, le peuple est souverain, et peut donner sa voix a qui il veut. Cependant le choix des candidats incombe aux partis, qui doivent savoir présenter des listes de candidats a la hauteur des aspirations des électeurs.

Par ailleurs, ajoute l’orateur l’échéance du 23 novembre prochain diffère des précédentes, car la mission qui attend les prochains élus est plus difficile vue la conjoncture économique et la nouvelle orientation économique du pays. La mission des présidents des APC, ne se limitera pas à signer des documents de l’Etat civil... aujourd’hui, il est appelé à présenter des idées, à recevoir des investisseurs… de plus à l’avenir, et conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, les communes sont tenues de recevoir, dans le cadre de la démocratie participative, les citoyens et les informer sur toutes les décisions, cela ira plus loin puisque il sera question de démocratie de proximité, où les comités de quartiers auront une place importante dans la gestion de la Cité.

Nora Chergui