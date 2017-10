Sidi Bel-Abbès : Le RND annonce la couleur

L’affichage sur les sites réservés des listes de candidats aux élections locales a été timidement entamé hier à la suite de l’ouverture de la campagne électorale. C’est la formation du RND qui fut la première à présenter ses prétendants aux électeurs comme pour annoncer la couleur et afficher ses ambitions, surtout qu’elle reste confortée par les résultats des législatives en se permettant d’arracher deux sièges sur les huit à pourvoir. Avec une ferme détermination, ce parti contrairement à la majorité de ses concurrents, a su gérer les phases préparatoires pour aboutir à un choix reposant sur les critères de la jeunesse, de la compétence et de l’expérience parfois.

A titre d’illustration, la liste de l’APC du chef-lieu sera conduite par un cadre et médecin de la CNAS, en l’occurrence le Dr Belkhorissat Abdelkrim, au moment où celle de l’APW, sera laissée à un gestionnaire et juriste du secteur de la jeunesse et des sports, Kheddar Othmane.

Et pour les composantes des deux instances, l’introduction d’enseignants universitaires et d’avocats a attribué du poids à ces listes au demeurant assez homogènes pour attirer l’attention et l’intérêt de l’électeur. Une attention et un intérêt à consolider par la projection d’un programme d’action qui doit être pragmatique et en prise avec la réalité du terrain et les capacités de la région…

«On doit maintenir la cadence et mettre à profit cet élan de sympathie lors de ces élections si déterminantes pour la vie de la collectivité et du citoyen surtout. Le redéploiement de notre base rajeunie en la circonstance est de nature à participer à la réussite de notre pari», précise le député Bousmaha Yahiaoui qui veille sur l’organisation de cette campagne. Une campagne qui doit se reposer notamment sur le travail de proximité jugé efficace à la lumière des expériences vécues. Pour sa part, le Dr Belkhorissat Abdelkrim se veut rassurant et optimiste au vue de la portée du plan d’action élaboré après étude de la situation actuelle, sur le développement et la promotion de la cité. «Il y a d’énormes capacités pour valoriser l’investissement opéré par l’Etat et rendre attractive cette ville. Evidemment, c’est le travail de toute une équipe d’élus appelés au lendemain de la proclamation des résultats à œuvrer solidairement dans le sens de l’intérêt général et à rentabiliser les potentialités existantes. D’un autre côté, M. Kheddar fixe les priorités de l’action du futur organe de délibération, particulièrement la réalisation d’une étude d’aménagement de la wilaya pour dégager une feuille de route et permettre aux gestionnaires de se conformer à ses clauses.

De la détermination et de la persévérance sont manifestées pour ce faire.

A. Bellaha