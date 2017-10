Les candidats sur le terrain : Trois semaines pour convaincre

Devant s’étaler sur trois semaines, soit jusqu’au 19 novembre, cette campagne constitue une excellente opportunité pour les candidats afin d’exposer leurs programmes et de convaincre par la même un électorat de plus en plus exigeant quant à son aspiration à avoir un meilleur cadre de vie. Les espaces publics tels que les salles omnisports, les salles de cinéma, les maisons de culture ou encore les stades de foot seront à cet effet réquisitionnés pour l’organisation des meetings populaires des chefs des partis, même si en pareille consultation électorale, rien ne vaut le travail de proximité pour faire passer le message aux citoyens. Pour les moyens logistiques devant garantir le bon déroulement du scrutin du 23 novembre, un total de 12.457 centres de vote et 55.866 bureaux de vote sont prévus pour cette consultation tandis que pour les sites réquisitionnés par les pouvoirs publics à l’occasion de la campagne électorale, on compte plus de 4.700 salles et lieux publics qui seront réservés aux meetings et autres activités des candidats. Outre les rencontres directes sur le terrain, les candidats en lice pour les locales du 23 novembre vont tenter de profiter d’un autre espace non moins important pour séduire les électeurs. Il s’agit de leur passage à la radio et à la télévision nationale pour l'expression directe lors de cette campagne.

Le tirage au sort pour la répartition des tranches horaires de diffusion de leurs interventions dans ces médias audiovisuels a été à ce propos organisé mercredi dernier. Le lendemain, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a effectué une visite d'inspection aux studios d'enregistrement, situés au Club des Pins (Alger), qui seront mis à la disposition des candidats.

Ce tirage au sort intervient quelques jours après l’opération d’affectation des numéros d’identification nationale des formations politiques et des listes indépendantes, le tout sous l’égide de la HIISE, la Haute instance indépendante de surveillance des élections.

Qui dit campagne électorale dit forcément slogan. Chaque parti a choisi sa «devise» pour capter l’intérêt des électeurs, comme c’est le cas pour le FFS.

La formation chère au défunt Hocine Ait Ahmed est restée en effet fidèle à sa ligne de marche en intégrant un principe qu’elle défendait depuis belle lurette. «Solidarité locale et consensus national» est donc le slogan du Front des Forces socialistes quand le Rassemblement National Démocratique (RND), a opté pour «Espoir, travail et solidarité», un triptyque qui ne passe pas inaperçu dans le programme du parti d’Ahmed Ouyahia. Au FLN, la première force politique, le slogan est plutôt significatif si l’on en juge «Le front de libération nationale faiseur de l’histoire et du développement, une garantie pour la paix et la prospérité». De son côté, et pour sa première participation à une consultation populaire, la jeune formation de Talaie El Houriat que préside Ali Benflis, a choisi comme mot d’ordre «La justice et le progrès pour le développement local».

Sur les affiches du MSP, on peut lire «Elu responsable, développement équitable», comme thème de la campagne électorale alors que le MPA d’Amara Benyounès a opté pour un slogan simple, à savoir «Pour une Algérie meilleure».

«Le développement local est notre priorité» est le leitmotiv de TAJ, la formation de Amar Ghoul, quand au Front El Moustakbel de Abdelaziz Belaïd, il mènera la campagne sous le slogan de «Dialogue, stabilité et progrès». Pour sa part, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Mme Louisa Hanoune, fidèle à sa ligne de conduite iconoclaste qu’elle affectionne tant, a choisi un slogan un peu spécial pour entamer sa campagne électorale : «Résistance et Refus». Enfin, le RCD a choisi comme slogan de campagne «Pour une gestion transparente et solidaire».

