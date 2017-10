Elections locales du 23 novembre : choisir librement

C’est à partir du siège de la coordination de la wilaya d’Alger, relevant de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, que le coup d’envoi de la mission de contrôle et de suivi de la campagne électorale a été donné, hier matin, par M. Hellali Tayeb, responsable régional, en présence de M. Idir Hassaïne, chef de la permanence de la wilaya d'Alger de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (HIISE).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hellali Tayeb a assuré de la disponibilité, pleine et entière, de tous les membres de l’Instance quant à garantir «le suivi global» et «le contrôle rigoureux» des différentes étapes du déroulement de la campagne. Poursuivant ses propos, il mettra en relief que «la Haute instance indépendante de surveillance des élections est forte des moyens humains et matériels nécessaires aux fins de mener à bien la mission qui lui est confiée».

Le responsable de la région centre au niveau de la HIISE n’a pas manqué de donner, à la faveur de cette rencontre, nombre d’orientations et de directives, rappelant dans ce contexte les dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques. Il sera mis l’accent notamment sur le fait que «l’utilisation, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est strictement interdite» et que «la loi électorale astreint aux candidats et aux partis de faire campagne dans des sites qui sont prédestinés à cet effet». L’on fera remarquer également que «l’usage malveillant des attributs de l’Etat est tout aussi interdit». D’autre part, les candidats doivent faire campagne selon les programmes électoraux qu’ils représentent respectivement, insiste-t-on. Le code électoral stipule en outre que toute utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne est considérée comme strictement interdite. Aussi dans le cas où des dépassements sont constatés et relevés par les membres de la commission, les membres de la HIISE, des procès-verbaux seront immédiatement établis avec un important travail de sensibilisation effectué sur le terrain. A l’issue de la réunion d’hier matin, les membres de la coordination de la wilaya d’Alger de la HIISE se sont, très vite, répartis à travers les différentes circonscriptions électorales de la capitale pour veiller au bon déroulement de la campagne. La commission de la wilaya d’Alger est composée, faut-il le rappeler, de quatorze membres, dont des magistrats et des personnalités de la société civile qui travaillent, tous, en tant qu’équipe homogène et soudée et qui sont répartis à raison d’un magistrat et d’un membre de la société civile, dans chaque circonscription administrative de la wilaya d’Alger. Remarque importante à retenir, les membres de la commission seront assistés par des auxiliaires de justice, à savoir des notaires et des huissiers de justice, signale M. Hellali. L’objectif final est, cela s’entend, d’assurer une campagne électorale dans les règles de l’art et de signaler tout éventuel dépassement pouvant se produire. En effet, tout sera contrôlé fermement et minutieusement, lors de la tenue des différents rassemblements et meetings mais aussi lors des différentes allocutions et discours. Même l’affichage sera passé au peigne fin pour voir si les normes y afférentes ont été respectées. Bref, tout y est pour assurer la bonne marche de la campagne électorale. Il sera question également de l’implication de l’ensemble des parties concernées pour que les trois semaines à venir puissent être marquées par des manifestations, rassemblements populaires et rencontres de proximité qui se passent dans le calme, la sérénité et le respect de la loi.

A noter enfin, cette opération de suivi et de contrôle de la campagne électorale constitue, pour la HIISE, la dernière ligne droite avant la phase finale du processus électoral, à savoir, le jour de la tenue des élections, le 23 novembre prochain.

Soraya Guemmouri