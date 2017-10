À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite ses homologues turc, tchèque et turkmène

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a souligné l'intérêt qu'il porte au «raffermissement» des liens d'amitié qui existent entre l'Algérie et la Turquie. «Au moment où la République de Turquie célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple turc ami», écrit le Chef de l'État dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour souligner tout l'intérêt que j'accorde au raffermissement des liens d'amitié qui existent entre nos deux pays et vous assurer de mon entière disponibilité à joindre mes efforts aux vôtres pour la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés dans notre Traité d'Amitié en faveur de la promotion des relations entre l'Algérie et la Turquie et de l'approfondissement du partenariat économique bilatéral au bénéfice de nos deux peuples amis», conclut le Président de la République.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République tchèque, Milos Zeman, à l'occasion de la célébration de la fête nationale dans son pays, dans lequel il a relevé «l'excellence» des relations d'amitié et de coopération tissées de longue date entre les deux pays. «À l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de progrès et de prospérité pour le peuple tchèque ami», a écrit le Chef de l'État dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour relever l'excellence de nos relations d'amitié et de coopération tissées de longue date, tout en vous assurant de mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, à leur consolidation au bénéfice de nos deux peuples», conclut le Président de la République.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réaffirmé son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être à Votre Excellence, et de progrès et de prospérité au peuple turkmène ami», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays en vue de les hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples», a ajouté le Chef de l'État. (APS)