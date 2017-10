Le moudjahid et ancien ministre Mohamed-Larbi Dmagh El-Atrous inhumé au cimetière de Chéraga : Une grande figure de l’Algérie combattante

Le moudjahid et ancien ministre Mohamed-Larbi Dmagh El-Atrous, décédé samedi à hôpital militaire d'Aïn Naâdja, a été inhumé hier après la prière du Dohr, au cimetière de Chéraga à Alger. L'enterrement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politiques, historiques et de membres du gouvernement, à leur tête le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci.

«Nous perdons aujourd'hui une grande figure de l'Algérie combattante. C'est un homme qui a sacrifié toute sa vie pour l'intérêt du pays et qui nous quitte à la veille de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954», a déclaré le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui a assisté à l'enterrement du défunt. Le défunt est né en 1924 à Ouled Hbaba (wilaya de Skikda), où il a reçu sa première instruction et s’est imprégné des valeurs et principes du militantisme dans les rangs du mouvement national.

Emprisonné après le déclenchement de la guerre de Libération nationale jusqu’en 1955, le défunt poursuivra par la suite son parcours de lutte pour l’indépendance de l’Algérie et le recouvrement de sa souveraineté nationale. Après l’indépendance, Mohamed-Larbi Dmagh El-Atrous prendra part à l’édification des institutions de l’État algérien, à travers les missions et les responsabilités qu’il assumera, dont celle de ministre de la Culture. (APS)