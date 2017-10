55e anniversaire du recouvrement DE la souveraineté nationale sur la radiotélévision : Consacrer les réformes initiées dans l’audiovisuel

Dans une cérémonie conviviale mais empreinte de solennité, l’entreprise de Télédiffusion d’Algérie (TDA) à célébré hier en son siège sis à Bouzaréah, sur les hauteurs d’Alger le 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radiotélévision.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, honorablement accueilli par l’ensemble du personnel de la TDA, à leur tête leur directeur général, Chawki Sahnine.

L’événement commémoratif correspondant à la date du 28 octobre 1962, qui se voulait aussi un moment de recueillement à la mémoire des employés et cadre de la TDA victimes du terrorisme. En leur hommage, une stèle a été érigée à l’entrée du bloc de l’administration générale de l’entreprise, cette dernière a été baptisée par le ministre qui a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs suivie de la lecture de de la Fatiha.

Dans son allocution, M. Kaouane à tenu à mettre en relief toute l’importance que revêt la commémoration du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radiotélévision dont la TDA est l’un des segments qui n’a jamais failli à ses missions de défenses des intérêts de l’Algérie, y compris durant la période où la pays subissait le joug du colonialisme. Le ministre de la Communication a en effet rappelé que «le rôle de TDA est intimement liée à l’épopée de la Révolution nationale où les pionniers de cette entreprise avaient réussi à défendre et à faire entendre la voix de l’Algérie combattante sur la scène internationale».

Citant les différentes étapes liées à l’évolution de la TDA, notamment sa restructuration en 1986, M. Kaouane a également mis l’accent sur le fait que cette entreprises «a bénéficié d’importants financement attribué par l’Etat depuis le début des années 2000».

Pour le ministre, le défi que doit relever, aujourd’hui, la TDA n’est autre que celui «d’accompagner avec succès les mutations profondes que fait siennes le secteur de l’audiovisuel en Algérie». Mieux, «la TDA doit contribuer avec efficacité et efficience à la consécration des réformes initiées par le Président de la République dans le domaine de la Communication et plus particulièrement du secteur de l’audiovisuel» a encore préconisé M. Kaouane. Ce challenge traduit la nécessité d’opérer une véritable mutation technologique permettant «de migrer un écosystème audiovisuel caractérisé par le tout numérique» pour paraphraser le propos de DG de la TDA, Chawki Sahanine.

En marge de la cérémonie de commémoration, M. Djamel Kaouane a tenu par ailleurs à rassurer sur le fait que le département qu’il a dirige a réuni toutes les conditions nécessaires pour le succès de la campagne électorale pour le scrutin des locales attendu le 23 novembre prochain.

Il précisera à ce propos que «la Télévision et la Radio algériennes ont mis en place toutes les dispositions nécessaires devant leur permettre d’accomplir leur mission de couverture de la campagne électorale». Sur un autre volet, le ministre à eu également à s’exprimer sur le réexamen de l’arrêté relatif à l’appel à candidature pour l’octroi d’autorisations de création de chaînes de télévisions thématiques.

Il a réitéré, à ce propos, le fait que la révision de ce dossier obéit aux exigences du développement du paysage médiatique audiovisuel algérien d’aujourd’hui. Il a également assuré que, dans ce cadre, les considérations et remarques des professionnels du secteur sont prises en considération dans leur totalité.

Karim Aoudia