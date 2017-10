Boxe/WBA/IBF : Anthony Joshua conserve ses titres

Le Britannique Anthony Joshua a défendu ses ceintures mondiales IBF et WBA des poids lourds, en battant, samedi à Cardiff, Carlos Takam, par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, devant 70.000 spectateurs acquis à la cause du champion du monde. Le Franco-Camerounais Takam, qui avait remplacé au pied levé le Bulgare Kubrat Pulev, challenger officiel de Joshua mais forfait sur blessure à deux semaines du combat, est devenu le quatrième boxeur seulement à résister au colosse Britannique (1,98 m) plus de trois rounds, mais n'a jamais semblé en mesure de mettre en danger Joshua malgré un certain héroïsme. Le Britannique affiche désormais 20 victoires pour aucune défaite, tous ses succès ayant été remportés avant la limite, dont le dernier, en avril, enlevé après un combat épique de onze reprises contre l'Ukrainien Wladimir Klitschko, ancien roi de la catégorie.