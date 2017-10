Anderlecht : Hanni, buteur face à Eupen

L'international algérien d'Anderlecht, Sofiane Hanni, a inscrit samedi soir son deuxième but de la saison lors de la victoire de son équipe chez Eupen (3-2), dans le cadre de la 13e journée du championnat belge de football. Les deux premiers buts d'Anderlecht ont été inscrits par les défenseurs d'Eupen contre leur camp aux 30e et 33e minutes, Hanni ayant aggravé la marque à la 40e minute. Hanni compte désormais deux buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison. L'ancien joueur de Malines avait terminé meilleur passeur lors du précédent exercice avec 17 passes décisives. L'Algérien a rejoint Anderlecht en 2016. Il avait été sacré meilleur buteur du championnat de Belgique lors de la saison 2015-2016 (17 buts) et a été aussi choisi meilleur joueur de la saison sous le maillot du FC Malines. Anderlecht, tenant du titre, occupe provisoirement la 3e place au classement de la Jupiler Pro League avec 24 points au compteur, à six longueurs du leader Club Bruges qui reçoit dimanche Saint-Trond.