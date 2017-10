Grand Prix International d’Alger-2017 (du 31 Octobre au 3 Novembre) : Forte participation attendue

Le président de la Ligue algéroise de cyclisme (LAC), Messaoud Daoud, a animé, hier matin au Centre sportif de Ghermoul, siège du Fonds national de promotion de la jeunesse et des pratiques sportives, une conférence de presse, pour faire part de la tenue de la 14e édition du Grand prix international d’Alger de cyclisme.

Cet évènement sportif organisé par la LAC, sous le haut patronage de Son Excellence M. le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, en partenariat avec la DJSL de la wilaya d’Alger, aura lieu du 31 octobre au 3 novembre. Le Grand prix international d’Alger de cyclisme s’est éclipsé 10 ans durant, puisque la dernière édition, soit la 13e, a eu lieu en 2010.

Le président de la LAC a fait part aux médias, venus en nombre en la circonstance, de tout ce qui a trait à cette manifestation sportive, du reste très prisée par les amoureux de la petite reine. Il a répondu à toutes les questions des journalistes, pour éclairer leur lanterne à ce propos. Paraissant très motivé et enthousiasmé par le retour de cette compétition, Messaoud Daoud déclare d’emblée : «Depuis mon élection qui est récente, je me suis mis au travail. Je veux faire en sorte d’apporter le plus attendu de moi. Faire revivre le cyclisme dans l’Algérois, à travers ce genre de manifestation, est une très bonne chose. On offre la possibilité à nos cyclistes de rester compétitifs et d’élever leur niveau à travers ce type de courses. Cela fait 10 ans que le Grand pris international d’Alger n’a pas été organisé. En tant qu’ancien cycliste, amoureux de la discipline et trois fois champion d’Afrique, il me tenait à cœur de le relancer. D’autant plus que les hautes autorités du pays y adhèrent pleinement.»



Des clubs nationaux et étrangers au rendez-vous



Messaoud Daoud a indiqué que cette édition, qui débutera demain et qui se terminera vendredi, verra la participation de plusieurs équipes. Sur le plan national, il y aura le GSP, l’ASSN, l’Ittihad Blida, Club Sovac, en plus de deux sélections, celle du Centre et celle de la Ligue algéroise de cyclisme. Des équipes étrangères de Libye, du Maroc, d’Espagne, de Syrie et des Émirats arabes unis seront aussi de la partie. Elles ont confirmé leur présence. Une équipe française s’est désistée en dernier lieu, et s’est excusée de ne pouvoir prendre part au Grand prix.



92 coureurs sur la ligne de départ



Environ 92 coureurs sont annoncés sur la ligne de départ. Ils traverseront plusieurs communes des wilayas d’Alger, de Tipasa et de Blida, avec quatre étapes au programme. Deux courses en ligne et deux circuits fermés (voir programme ci-dessous). Le président de la LAC a tenu à remercier vivement le Président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le wali d’Alger, la DJSL et la FAC, pour toute l’aide nécessaire apportée à la Ligue algéroise de cyclisme, afin de lui permettre d’organiser, dans les meilleures conditions, cet évènement sportif. «On a eu toute les facilités. On tient à remercier les autorités du pays pour leur importante contribution. Tout est au point pour que le Grand prix international d’Alger soit une grande réussite. Cela nous tient à cœur qu’il en soit ainsi. Le cyclisme est une discipline qui rassemble, qui apporte de la joie et de l’animation à la population. C’est aussi une occasion pour faire découvrir, à travers le cyclisme, l’extension de la wilaya d’Alger et ses belles facettes», a-t-il tenu à souligner. Il ajoute : «Personnellement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour apporter un plus à la discipline au niveau de la Ligue que je dirige. Une fois mes idées mises en place, on doit savoir laisser la place le moment venu à la jeunesse au niveau des postes à responsabilités. Cela afin d’assurer une bonne relève. Je suis venu pour servir la discipline et pas pour avoir un titre ou un poste en tant que président de Ligue.»



Permettre à nos cyclistes d’être plus performants



Tahar Laâgab, présent lui aussi aux côtés du président de la LAC, lors du point de presse, abordera pour sa part le volet technique, à propos de cette compétition. «On veut multiplier ce genre de manifestations afin d’élever le niveau de nos coureurs et leur permettre de rester compétitifs afin d’être plus performants à l’avenir. On aide à faire émerger les meilleurs. De cette manière, on contribue à ce que nos différentes sélections nationales soient de bon niveau, et on les aide à se préparer aux mieux, pour les rendez-vous internationaux qui sont à leurs programmes. Ce n’est que par la compétition et la multiplication des courses et grands prix que l’on pourra maintenir la motivation chez nos athlètes», a-t-il tenu à indiquer. Lui aussi présent à ladite conférence, l’ancien cycliste Belkacem Chabane a dressé un petit aperçu aux médias, sur l’engouement que suscite le cyclisme auprès des amoureux de la petite reine et de la population algérienne depuis l’époque déjà. «On veut que le cyclisme soit au top en Algérie. Il faut des évènements pareils, pour permettre à nos coureurs de se frotter entre eux et à leurs homologues étrangers. Ils gagneront en expérience, et cela les fera avancer dans leur carrière», a-t-il affirmé à son tour. Le vainqueur de ce Grand Prix (maillot jaune), le meilleur sprinter (maillot vert), le meilleur grimpeur (maillot à pois), le coureur le plus combatif (maillot rouge) et le meilleur U23 (maillot blanc) recevront des primes. 100 millions de centimes sont retenus à cet effet et seront partagés entre eux proportionnellement à l’importance du maillot arraché. Enfin, les délégations étrangères et l’ensemble des coureurs seront hébergés à l’hôtel Mazafran de Zéralda.

Mohamed-Amine Azzouz



Programme :

-Mardi 31 Octobre :

1er étape : Zéralda-Ouled Fayet, course en ligne (130 km).

-Mercredi 1er Novembre :

2e étape : Alger-Centre (boulevards Zighoud-Youcef-Asselah-Hocine/Circuit fermé de 72 km).

-Jeudi 2 Novembre :

3e étape : Birtouta-Birtouta, course en ligne (135 km).

-Vendredi 3 Novembre :

4e étape : Rouiba-Rouiba, circuit fermé (112,5 km) .