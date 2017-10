Du 1er au 4 novembre à Alger : championnat d’Algérie de saut d’obstacles

Le championnat d'Algérie de saut d'obstacles des catégories cadets, juniors et seniors aura lieu du 1er au 4 novembre au centre équestre Colonel Chabou du Caroubier (Alger), a appris l'APS, mardi, auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Cette manifestation de sport équestre de quatre jours, organisée par la FEA, verra la participation de plus de 120 cavaliers représentant différents clubs du pays, enfourchant des chevaux âgés de 6 ans et plus. Les deux premières journées seront réservées aux éliminatoires sur obstacles de hauteur de 1 mètre à 1,05m pour les cavaliers cadets âges entre 10 et 14 ans et les juniors âgés de 15 à 18 ans sur des obstacles de 1,15m et 1,20m et les seniors de 18 ans et plus sur des obstacles de 1,25m et 1,30m. La finale des cadets aura lieu vendredi sur des obstacles de 1,15m, tandis que les finales juniors et seniors auront lieu samedi sur des obstacles de 1,25m pour les juniors et 1,35m pour les seniors. A l’issue de ce championnat le vainqueur de chaque catégorie sera déclaré champion d'Algérie de la saison sportive 2017.