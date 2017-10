NAHD 1 - USMBA 1 : équilibré

Les Nahdistes ont été, une fois encore, accrochés dans leur fief du 20-Août. Cette fois-ci, ce fut devant une très bonne équipe de l'USMBA, généreuse à souhait. La première mi-temps fut assez peu animée.

Les deux protagonistes cherchaient à bien étudier le jeu de l'adversaire. Toutefois, les poulains de Neghiz étaient les plus proches pour ouvrir la marque, mais le penalty accordé par l'arbitre fut repoussé en corner par Ghoul, le gardien abassi.

Le jeu se stabilisera dans l'entre-jeu, et c'est logiquement que l'arbitre sifflera la fin du premier half. En seconde mi-temps, les locaux reviennent avec de meilleurs arguments. Néanmoins, contre toute attente, Bounoua tirera sur le poteau. En voulant se retourner, Merbah accompagnera le ballon au fond de ses propres filets. Touchés dans leur amour- propre, les locaux parviendront à égaliser par Oukal, suite à un corner bien botté par Harrag (64’). En dépit de la volonté des uns et des autres, le score restera inchangé.

H. G.