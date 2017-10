Annaba : fébrilité dans les permanences

L’ambiance électorale n’est pas encore visible à Annaba. La rue, les places publiques, les cafés attendent probablement le démarrage de la campagne pour commenter les profils des candidats. La fièvre électorale va sûrement prendre forme et s’emparer des électeurs à partir d’aujourd’hui avec l’affichage des listes des candidats des partis et indépendants, la tenue des meetings et les contacts de proximité destinés à sensibiliser autour des programmes électoraux. L’ambiance électorale est tout à fait autre chez les partis politiques et indépendants comme en témoigne une certaine agitation au niveau des quartiers généraux où les uns et les autres s’affairent à mettre les dernières retouches aux programmes électoraux qui seront proposés au public lors de sorties et rencontres. Des permanences chargées de recevoir et d’accueillir militants et sympathisants ont été ouvertes dans les villes, villages et même dans les coins reculés pour tenter d’avoir le plus grand nombre d’électeurs le jour du scrutin. Le FLN, connu pour son expérience dans les joutes électorales similaires, poursuit la tenue de rencontres entre ses candidats et leurs responsables. Il a ainsi organisé jusqu’à présent trois réunions de coordination entre les candidats sous la présidence du directeur de campagne, Hocine Bourbiaa. Un programme de proximité spécifique pour chaque commune a été établi pour répondre aux besoins et préoccupations des citoyens, a indiqué le chargé de communication, Fayçal Taleb. Le programme en question fera l’objet d’une analyse approfondie dans la perspective de mieux connaître les préoccupations des populations en premier lieu, a-t-on souligné. Le RND, engagé avec douze listes pour les communales et une autre pour l’assemblée de wilaya, à l’instar du FLN, a opté pour la discrétion. Au total, quinze listes de candidats dont une constituée de candidats indépendants sont en lice pour l’APW et 82 listes dont trois indépendantes pour les APC.

B. Guetmi