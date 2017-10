Oran : Convaincre et séduire

A l’instar des autres wilayas, les partis politiques et candidats indépendants apportent les dernières retouches à leurs programmes électoraux et à l’organisation des activités sur le terrain.

Ainsi le RND a opté par un grand meeting à la salle de cinéma Saada ex- Colisée, a-t-on appris de Nabil Louhibi député et responsable de la campagne électorale dans la wilaya d’Oran.

«Le programme de la campagne à Oran se basera essentiellement sur les meetings et les activités de proximité. Néanmoins, chaque liste communale aura latitude d’établir un calendrier d’actions propre à elle, étant donné qu’elle connaît mieux les problèmes et les préoccupations spécifiques à sa localité», indique notre interlocuteur. Il a ajouté par ailleurs, que les principaux animateurs de la campagne vont adopter un discours rassurant par rapport au plan d’action du gouvernement et tenteront d’expliquer aux populations les grands axes de la loi de finance, notamment les acquis sociaux qui y ont été préservés. Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, devra animer un grand meeting populaire à Oran dont la date n’a pas été encore communiquée. Joint par téléphone, M. Mahi, mouhafedh d’Oran, membre du comité central et ex- ministre, nous a annoncé l’installation de la direction nationale de la campagne électorale qui regroupe, dit-il, les membres du bureau politique, ceux de la direction nationale des candidatures et les mouhafedh des 48 wilayas. Selon notre interlocuteur, les activités de la campagne dans chaque wilaya seront encadrées par des cadres du parti.

Concernant Oran, outre la direction de la campagne confiée à l’actuel mouhafedh d’Arzew — lui mêle candidat à l’APW — deux ex-ministres et deux membres du bureau politique ont été désignés, hier, pour superviser les grands rendez-vous du programme. Ainsi la direction du parti FLN a décidé de tenir des regroupements régionaux, dont celui de l’Ouest qui regroupera Tlemcen, Aïn Témouchent, Mascara, Relizane et Mostaganem et qui sera animé par le secrétaire général du FLN.

A l’échelle locale, la direction de la campagne s’apprête à réceptionner les programmes élaborés par les listes communales afin de «les mettre en adéquation avec celui de l’APW», confie M. Mahi.

Quant au PNA, son premier jour de la campagne verra l’inauguration de ses deux annexes à Aïn El Baïda et Es Sénia, révèle son président, Hamidi Youcef, avant de dévoiler les grands axes de son programme qui, dit-il, portera sur les actions de développement local et l’environnement notamment. Le PNA va tenter de séduire les électeurs et les convaincre de voter pour lui en proposant des solutions à quelques problèmes qui empoisonnent le quotidien des habitants de certaines anciennes cités ; «Nous proposons une forme de partenariat avec des entreprises pour remettre en marche, ensuite gérer les ascenseurs des anciennes tours de l’époque coloniale en panne et abandonnés depuis des lustres, ce qui a contraint certains de leurs habitants à ne sortir, parfois, qu’une seule fois par semaine.

Pour les plus âgés d’entre eux, ce problème prend une allure dramatique. En une phrase, nous voulons que les collectivités locales prennent en charge la gestion des ascenseurs des grandes cités.

Concernant les interventions des candidats et partis dans les médias publics locaux, le directeur technique de la radio régionale d’Oran, Iles Arier, a expliqué que «vu le nombre élevé des candidats, la direction a opté pour un programme de débats interpartis qui seront diffusés à 10h00, trois fois par semaine, les dimanche, mardi et jeudi, rediffusés à 20h00.

En outre, chaque parti choisira une femme candidate qui aura droit un portrait exhaustif et qui retrace son parcours politique. A cela s’ajoutent les couvertures des activités sur le terrain des partis et candidats indépendants à ces élections locales», assure le même responsable.

Amel Saher