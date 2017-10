Béjaia : Nomadisme et crédibilité

La campagne électorale débutera aujourd’hui par la tenue de meetings des candidats des partis et des listes indépendantes. La Haute commission de surveillance des élections de la wilaya a procédé avant-hier au tirage au sort pour l’affectation des lieux du déroulement des meetings. Au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya toutes les dispositions matérielles sont mises en place pour le bon déroulement de la campagne électorale et du jour du scrutin. Ainsi, 270 listes de candidats des différentes formations politiques et 33 listes de candidats indépendants sont concernées par les élections communales. Pour les élections de l’APW elles comptent 14 listes. Après l’opération de révision, le corps électoral compte 554.509 électeurs inscrits.

Pour le dispositif électoral, la wilaya compte 335 centres de vote répartis entre 1.256 bureaux de vote à travers les 52 communes de la wilaya. Les communes ont d’ores et déjà mis en place les moyens matériels, à savoir les urnes et les isoloirs et tout le matériel de vote pour les installer à travers les différents bureaux avant le jour du scrutin. Pour l’heure c’est la morosité dans l’ensemble des localités et ce, en attendant de voir les listes des candidats affichées pour découvrir les nouvelles têtes qui aspirent à siéger dans les assemblées communales et de wilaya. Mais sur le terrain, les populations ne croient plus à ces élus, dont une grande partie, sont issus des anciennes équipes sortantes avec un bilan négatif surtout pour le chef-lieu de wilaya, à savoir la commune de Bejaia et celle d’Akbou qui possèdent tous les moyens financiers et humains, pourtant le mandat achevé a été des plus catastrophiques.

Pour ce qui est des listes arrêtées, la majeure partie des partis visent à arracher la quantité, à savoir un nombre élevé d’assemblée au détriment de la qualité, à commencer par le niveau intellectuel et l’expérience des candidats.

Autre point noir, le manque de critères chez les partis pour le choix des candidats dont certains ont réussi en un laps de temps à se présenter sur d’autres listes que celle du parti où ils militent.

Ce nomadisme politique diminue de la crédibilité du parti en lice et de ses candidats avec cette course au fauteuil. D’ailleurs certains élus sortants n’ont pas trouvé mieux que de faire du populisme par une avant-campagne, en engageant des travaux de bitumage des routes à la veille du scrutin, c’est le cas à Bejaia, Akbou et d’autres communes.

M. Laouer