Tizi Ouzou : Liste indépendante « Tagmats » : travailler pour les citoyens

Dans une conférence de presse animée au siège de sa permanence électorale, la tête de liste indépendante «Tagmats» (Fraternité) à l’élection de l’assemblée populaire de la commune de Tizi-Ouzou, Abdelouahab Ait Menguellet, a soutenu que sa candidature pour un deuxième mandat à la tête de cette municipalité est motivée par sa détermination à poursuivre sa mission au service de la population de la commune et à concrétiser l’ensemble des projets qu’il a lancés durant son premier mandat.

Le maire sortant de la commune de Tizi-Ouzou et candidat pour un deuxième mandat a fait savoir qu’il ne lésinera sur aucun effort, une fois réélu, pour mettre en harmonie ses actions avec ses convictions, de réussir une véritable cohérence entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes. «Avec ma nouvelle équipe, dans l’éventuelle victoire prochaine, je m’efforcerai à mettre en harmonie mes actions avec mes convictions, à réussir une véritable cohérence entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes.

Nous porterons l’idée de Tizi-Ouzou, ville fière de ce qu’elle est et prête à affronter les prochains défis», a-t-il indiqué, en précisant que comme durant son premier mandat, «seuls le sens du devoir et le respect de l’intérêt général détermineront mes choix ainsi que mes actions». Ensemble, a-t-il encore ajouté, «nous poursuivrons nos efforts déjà consentis tout en faisant preuve d’un esprit rassembleur et d’écoute dans le respect des points de vue des uns et des autres. Nous allons travailler pour les citoyens de la commune de Tizi-Ouzou qui méritent le meilleur de nous-même». Avec « Tagmats » (Fraternité), «nous serons forts les uns avec les autres et les uns pour les autres», a lancé le candidat indépendant Abdelouahab Ait Menguellet.

