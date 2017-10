Elections locales du 23 novembre, L’appel d’Ould Ali aux jeunes : «  Exprimez votre choix ! »

Présent à la cérémonie de clôture de la 8e édition du festival du tapis d’Ath Hicham, M. Ould Ali a invité les citoyens à voter massivement afin de porter aux Assemblées communales et de wilaya, des élus qui prendront en charge leurs préoccupations et qui les écouteront. «Tizi Ouzou ne doit pas être en marge du rendez-vous électoral du 23 novembre prochain», a-t-il insisté, en rappelant le nationalisme et le patriotisme des habitants de cette wilaya, des valeurs qui se sont exprimées dans toute leur splendeur durant la guerre de Libération nationale contre le colonialisme français, a-t-il ajouté. Il a souligné que les différences culturelles et linguistiques des Algériens font la richesse de l’Algérie et renforcent l’unité de son peuple, observant que la question de l’amazigh a été définitivement réglée par sa constitutionnalisation langue nationale et officielle. Il a invité les jeunes à garder espoir dans les institutions de l’État, les rassurant que l’Algérie restera unie et indivisible avec un seul drapeau, celui-là même qui a été témoin du sang versé par un million et demi de martyrs pour libérer le pays du joug colonial. Il a aussi lancé un appel aux Algériens et aux habitants de la Kabylie en particulier, pour cultiver les valeurs de la fraternité et de l’union pour une Algérie unie et indivisible, «où la Kabylie restera éternellement rattachée à l’Algérie, car il est impossible qu’il en soit autrement», a-t-il insisté. (APS)