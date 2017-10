Mouvements de libération : L’apport de la Révolution algérienne

L’importance et l'apport de la Révolution algérienne aux mouvements de libération dans le monde ont été mis en exergue hier à Tiaret lors d'une conférence sur le thème «Mémoire et leçon aux générations». Le conférencier Kada Mahmoudi, enseignant de droit pénal à l’université de Tiaret, a abordé, dans sa communication, animée au musée du moudjahid de Tiaret, les crimes de la France coloniale commis en Algérie et leur qualification juridique, ainsi que l'apport de la guerre de Libération nationale dans le cadre de l’autodéfense et des mouvements de libération dans le monde.

Pour le conférencier, la Révolution algérienne, à travers la résistance de son peuple aux crimes contre l'humanité commis par la France coloniale, a valu à l'Algérie l'appellation de «Mecque des révolutionnaires», en ce sens qu'elle fait bouger les mouvements de libération et activer les organisations internationales les incitant à reconnaître la légitimité de telles révolutions et le droit des peuples à l'autodétermination.

Pour Kada Mahmoudi, les crimes commis par le colonisateur français à l’encontre du peuple algérien ont été classés et identifiés comme crimes contre l’humanité et reconnus par la France. «Avec cette reconnaissance, l’Algérie peut poursuivre la France pour lui demander des indemnisations de tout ce que le peuple algérien a enduré durant la colonisation (mines plantés tout le long des frontières, conséquences des essais nucléaires de la France au Sahara...), a-t-il affirmé. «Les générations actuelles doivent s'inspirer de la glorieuse guerre de Libération nationale, de la résistance du peuple et suivre l’exemple de personnalités et de héros de renommée mondiale, dont l’Emir Abdelkader», a-t-il insisté lors de cette rencontre, initiée par l’université de formation continue de Tiaret, à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954, avec la participation d'universitaires, de membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la sûreté et de la gendarmerie nationales. (APS)