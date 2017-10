55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la télévision et la radio : défense des intérêts du pays

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane a présidé hier la cérémonie du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la Télévision et de la Radio au siège de l’institution. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecteur de la Fatiha, il a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la Révolution. Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie, il s’est dit satisfait de la bonne préparation technique des médias publics pour couvrir les prochaines élections locales. M. Djamel Kaouane, a annoncé par ailleurs, le réexamen de l’arrêté relatif à l’appel à candidature pour l’octroi d'autorisations de création de chaînes de télévision thématiques. Il tiendra surtout à préciser que la révision de l’arrêté en question se fera de concert avec les «acteurs concernés». Selon le ministre, l’objectif gagé de cette révision n’est autre que celui mettant en relief la nécessité «de répondre aux exigences du développement du paysage médiatique audiovisuel d'aujourd'hui».

Il tiendra d’ailleurs à préciser que «c’est en réponse aux sollicitations et aux remarques de la grande famille de l'audiovisuel algérien que l’arrêté d'appel à candidature sera revu, puisque nous avons pris en compte leurs formulations». L'arrêté en question portant lancement de l'appel à candidature pour l'octroi d'autorisations de création de services de diffusion télévisuelle thématiques a été publié au Journal officiel. Il a été lancé pour l'attribution de 7 autorisations pour la création de 7 services de diffusion télévisuelle, aux thématiques liées aux actualités politiques, économiques, sociales (programmes composés d'informations, reportages, analyses et commentaires, débats et conférences, culture, jeunesse, art culinaire, découvertes, séries et divertissements, sports). De l’avis de M. Kaouane, cet arrêt, tel qu’il a été émis, «ne répond pas aux ambitions et aux avancées déjà accomplies par les médias audiovisuels algériens». A l’évidence, c’est le constat relevé aux termes d’une concertation avec les professionnels du secteur que le ministre à humblement qualifié de «grande famille de l’audiovisuel». «Nous sommes de la même famille, et nous demeurons à leur écoute», a rassuré le ministre, ajoutant que leurs avis émis en prévision de la révision de l’arrêté relatif à l’appel à candidature pour l’octroi d'autorisations de création de chaînes de télévisions thématiques sont «pris en considération». «Nous allons réétudier ce dossier pour qu’il soit en phase avec les progrès fulgurants dans le domaine audiovisuel et des technologie», a encore appuyé M. Kaouane, avant de rappeler le message du Président de la République à l’occasion de la journée nationale de la Presse.



Contribuer au progrès et à la construction de l’Algérie



Un message que s’approprie le ministère de la Communication à titre de «feuille de route» définissant les priorités de son action. A ce propos, M. Kaouane a d’ailleurs insisté sur «la défense de la réputation et des intérêts du pays», ce que le Chef de l’Etat avait, rappelle-t-on, souligné dans son message. Dans la même optique, le ministre de la Communication a appelé les journalistes de la télévision et de la radio à être «au diapason des défis de l'heure», pour contribuer au «progrès et la construction de l'Algérie». Il s’est dit par ailleurs «satisfait» de la bonne préparation technique des médias publics pour couvrir les prochaines élections locales. Il insiste sur le fait que ce scrutin constitue «un moment important de la vie nationale» et exhorte ainsi les mêmes médias à assurer leur mission avec «professionnalisme».

Le ministre a par ailleurs expliqué que si la Chaîne 3 de la Radio nationale et Canal Algérie ne sont par concernées par l’expression directe des candidats, comme c’était le cas auparavant, cela ne relève pas du tout d’une «exclusion» de ces deux support médiatiques. Pour cause, dans le cadre de l’expression directe, la loi recommande l’utilisation des deux langues nationales et officielles, a-t-il expliqué. «Il existe d’autres segments pour contribuer à la campagne électorale», a-t-il ajouté citant, entre autres, les différentes émissions, les reportages et les couvertures.

Par ailleurs, interpellé par une journaliste de la Radio nationale sur le «blocage» de l’évolution de carrière dans leur entreprise, M. Kaouane a appelé au «dialogue et la concertation» entre les différentes parties, ajoutant : «adressez-moi toutes les correspondances nécessaires. Il faut que je connaisse l'information, nous étudierons cette question avec sérieux avec toutes les parties concernées».

Karim Aoudia