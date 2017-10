Elections locales du 23 novembre, La campagne débute aujourd’hui : Place aux programmes

Les prochaines élections locales sont une occasion pour le changement et la construction, et pour choisir les meilleurs pour représenter les citoyens aux Assemblées communales et de wilaya, ont souligné les partis politiques et les candidats, à la veille du lancement de la campagne électorale. Des élections qui «permettent de relancer l’avenir de la nation et de faire cesser la marginalisation, le népotisme, l’injustice et la corruption, à travers le choix d’hommes compétents, jaloux et amoureux de leur wilaya et de leur cité». Tous appellent «à une réelle mobilisation pour ces locales qui seront une occasion devant les citoyens d’élire l’homme qu’il faut, capable du changement et de la prise en charge des préoccupations des citoyens aux niveaux communal et de wilaya, les pouvoirs politiques à donner des prérogatives plus larges aux élus, pour construire leur commune et leur wilaya, et à lever les entraves, pour assurer un bon déroulement des élections».

Pas moins de 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d’indépendants sont engagés dans la course électorale avec, au total, 10.196 listes, dont 9.575 pour les APC et 621 pour les APW. L’objectif principal assigné à cette compétition, qui sera officiellement entamée ce matin, pour toutes ces formations politiques, alliances et indépendants, est —cela s’entend— de décrocher le maximum de sièges au niveau des APC et des APW, aux fins de pouvoir répondre, au mieux, aux préoccupations quotidiennes des citoyens.

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelwahab Derbal a appelé les partis politiques engagés dans la course électorale au «respect de l'unité et des constantes nationales». Il faut savoir que c’est à partir d’aujourd’hui que les interventions des représentants des partis politiques et des indépendants seront diffusées sur la Télévision nationale publique et sur les chaînes I et II de la Radio nationale, avec obligation de s'exprimer en langues arabe et amazighe ; l’utilisation des langues étrangères, pour ce faire, est strictement interdite, comme le stipule le code électoral.

L’article 177 du même document précise notamment que tout candidat aux élections locales dispose —pour présenter son programme aux électeurs— d’un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer, en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

La durée des émissions accordée pour les élections locales, comme c’est le cas pour celles du 23 novembre prochain, peut varier, en fait, en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques. Les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient eux aussi des dispositions de cet article et dans les mêmes conditions.

Pour leur part, les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer, en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats, et c’est l’Autorité de régulation de l’audiovisuel qui veille au respect de ces dispositions.

Outre les nombreuses interventions qui seront émises via les ondes de la radio et diffusées sur la Télévision nationale, les trois semaines à venir seront marquées également par l’organisation de divers meetings et rencontres de proximité qui seront animées par les candidats participant au scrutin du 23 novembre. Ces derniers devraient fournir l’ensemble des explications nécessaires sur les projections et programmes et ce, dans une ambiance des plus festives, en vue de convaincre le maximum d’électeurs.



Les conditions auxquelles sont soumis les candidats



Toutes ces réunions et rassemblements publics électoraux seront organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques. Il faut savoir ici que pour la seule wilaya d’Alger, c’est pas moins de 80 salles qui ont déjà été réservées pour les besoins des meetings populaires qui seront animés par 25 formations politiques (22 partis et 3 listes indépendantes) participant aux élections locales du 23 novembre prochain. Il est important de mettre en exergue dans ce contexte que toute utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale est considéré comme strictement interdite.

Il en est de même pour l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public, sauf en cas de dispositions législatives expresses contraires. Selon les dispositions de l’article 190 du code électoral, les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement ainsi que des revenus du candidat. Remarque importante à retenir, il est interdit à tout candidat de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère, comme souligné d’ailleurs dans l’article 191 du même texte.

Concernant les lieux de campagne, il sera mis en exergue que l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite. Par ailleurs, les articles 185 et 186 du code électoral stipulent que « tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale», et que « l’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit».

A noter, enfin, que la campagne électorale qui débute aujourd’hui doit impérativement prendre fin le 19 novembre. L’article 174 du code électoral précise en effet que nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue.

A retenir

• Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration du mandat en cours.

• Est déclaré président de l’assemblée populaire communale, le candidat tête de liste ayant obtenu la majorité des voix. Cependant et en cas d’égalité des voix, c’est le plus jeune des candidats qui est déclaré président de l’APC.

• L’assemblée populaire de wilaya élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral.

• Le candidat à l’élection à la présidence de l’assemblée populaire de wilaya est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.

• Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux listes ayant obtenu trente-cinq (35) % au moins des sièges peuvent présenter chacune un candidat.

• Dans le cas où aucune liste n’a obtenu les trente-cinq pour cent (35) % au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter chacune un candidat. L’élection a lieu à bulletin secret et c’est le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix qui est déclaré président de l’assemblée populaire de wilaya. En cas d’égalité des suffrages, c’est le candidat le plus âgé qui est déclaré élu.

Les principales dispositions de la loi électorale

Les Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) sont élues pour un mandat de cinq ans, au scrutin de liste proportionnel, conformément aux dispositions de la loi électorale. Les élections des membres des APC et APW ont lieu dans les trois mois précédant l'expiration du mandat en cours, comme le stipule l'article 65 de la loi électorale.

L'article 66 stipule, quant à lui, que les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus fort reste. Par ailleurs, l'article 69 stipule que l'attribution des sièges entre les candidats d'une liste doit obéir à l'ordre de classement des candidats sur cette liste, sous réserve des dispositions prévues par la loi organique 12-03 du 12 janvier 2012. Les listes des candidats doivent être classées selon les résultats obtenus.

L'article 70, pour sa part, précise que dans le cas où aucune liste de candidature n'aura obtenu au moins un taux de sept pour cent (7%) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges. Selon les mêmes dispositions de la loi électorale, dans son article 72, la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales.

Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position. Dans l'article 73, il est notamment stipulé que cette liste doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou par une liste indépendante selon les formules suivantes: soit par les partis ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée, ou par les partis politiques ayant, au moins, dix élus au niveau des Assemblées populaires locales de la wilaya concernée.

Selon les mêmes dispositions, dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d'un parti politique ne remplissant pas l'une de ces deux conditions, ou au titre d'un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu'une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.

Selon l'article 74, les déclarations de candidatures doivent être déposées 60 jours francs avant la date du scrutin, tandis que l'article 75 souligne qu'après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l'ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal. En outre, le candidat à l'Assemblée populaire communale ou de wilaya doit, en premier lieu, remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

Le candidat doit également être âgé de vingt-trois ans, au moins, le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires. (APS)

Les partis

FFS

Mobilisation et engagement militant



Le premier secrétaire national du Front des Forces Socialistes, Hadj Djilani Mohamed, a appelé, hier, depuis Bejaia, à une mobilisation permanente et à l’engagement militant à l’occasion des prochaines élections locales pour provoquer le changement pacifique et démocratique dans le pays.

«Il y a une crise qui influe sur l’ensemble des secteurs et qui affecte durement le moral des citoyens. La seule réponse pour y faire face est la mobilisation permanente pour provoquer un changement pacifique et démocratique dans le pays», a-t-il soutenu lors d’un meeting populaire, organisé au théâtre régional de Bejaia et au cours duquel il a détaillé les motifs ayant déterminé le parti à y prendre part.

Pour Hadj Djilani, cette participation «découle, naturellement des principes immuables d’opposition du FFS aux partisans du statu-quo et des solutions aventureuses et de son ambition pour construire le pays, tel qu’il a été souhaité par les artisans de sa libération du joug colonial: l’instauration d’une République démocratique et sociale».



Mouvement El-Islah

Un programme cohérent



Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé vendredi à Alger que sa formation politique «participera aux élections locales du 23 novembre prochain avec un programme cohérent». Lors d'une réunion avec les têtes de liste du mouvement pour la région Centre, M. Ghouini a précisé que son parti était «soucieux de présenter un programme électoral cohérent, loin des surenchères et des calculs politiciens».

Le président du Mouvement El Islah a estimé qu'il était important de «présenter un programme porteur de solutions aux préoccupations quotidiennes des citoyens», soutenant que son parti refusait «d'adhérer à des pratiques visant à semer le désespoir et à relever le taux d'abstention aux élections locales». (APS)