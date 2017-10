Personnes âgées : Lancement de l’aide à domicile

La société algérienne connaît une mutation profonde de sa structure sociale. D'un type de société patriarcale a une atomisation de la cellule familiale traditionnelle ce qui a engendré une fragilisation du réseau relationnel, et par conséquence des difficultés dans la prise en charge de la population, économiquement fragilisée, en d'autres termes les personnes âgées.

Ce constat met en avant la question de savoir si ces personnes, une fois arrivées a une situation de perte d’autonomie, trouvent l’aide ou l’accompagnement socio psycho sanitaire nécessaires. La prise en charge de cette frange devient très lourde pour la famille de la personne âgée surtout lorsque celle-ci souffre d'une pathologie comme Alzheimer ou Parkinson, d'où l’impératif pour les politiques publiques d'être plus engagées dans ce sens et renforcer la formation des auxiliaires de vie pouvant fournir une aide spécifique aux personnes concernées. A cet effet, l’année en cours verra le lancement d’une mesure d’aide à domicile, pour les personnes a affirmé la ministre de la solidarité, Ghania Eddalia. Cette mesure, a-t-elle ajouté, est en application depuis trois ans à titre expérimental dans quatre wilayas en partenariat avec le mouvement associatif, les cellules de proximité et les Directions de l’action sociale (DSA). Un groupe de travail composé de cinq membres de diverses spécialités, animé par un cadre de la direction de l’action sociale, a été constitué pour suivre cette expérience, a encore relevé Mme Eddalia, assurant que 156 associations locales ont été recensées pour assurer la concrétisation de cette mesure à l’échelle nationale. C’est en application des dispositions des articles 21 et 23 de la loi n°10-12, du 29 décembre 2010, relative à la protection des personnes âgées, que cette catégorie va bénéficier, d’accompagnement psychologique et sanitaire à domicile.

Les articles 21 de la loi stipulent que les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d’une prise en charge particulière, notamment en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant, d’accompagnement adéquat. De même que l’article 23 de cette même loi qui souligne que «l’Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et/ou à leur domicile à travers des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les équipements spécifiques, l’aide à domicile, l’aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental». Le ministère de la Solidarité a effectué un bilan sur la situation des personnes âgées au niveau de plusieurs communes à forte densité de population qui a permis d’enregistrer plus de 8.000 personnes âgées démunies et dépendantes au niveau national. Outre l’accès aux aides et à l’accompagnement à domicile, la prise en charge spéciale des personnes âgées démunies et dépendantes va leur assurer des soins et des équipements spéciaux adaptés à leur état de santé et aptitudes physiques en offrant un «minimum d’indépendance» pour les aider à dépasser leur handicap. Ces aides adaptées à l’état de santé des personnes âgées et assurées par des spécialistes dans les domaines social, psychologique et sanitaire s’inscrivent dans le cadre des démarches de l’Etat visant à assurer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité à domicile. Rappelons que le ministère avait lancé en 2015 une expérience pilote sur cette aide à Tizi-Ouzou, Médéa, Oran et Annaba pour examiner les moyens de sa mise en œuvre. Plus de 900 personnes ont bénéficié de cette opération, pour laquelle des assistants sociaux et des médecins activant dans des établissements spécialisés relevant du secteur et des cellules de proximité de l’Agence de développement sociale réparties sur les différentes communes ont été mobilisés avec la collaboration d’associations spécialisées dans l’accompagnement familial.

Farida Larbi